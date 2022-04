Code e disagi sulla A10: dopo le ispezioni di sicurezza non riapre la galleria Mexetti

Liguria. Agg. ore 9.01 Nel tratto autostradale tra Celle Ligure e Varazze (direzione Genova) si registrano 5km di coda e un ritardo stimato di almeno 33 minuti segnalato dal cartellone elettronico del casello di Savona.

Doveva aprire questa mattina concedendo un po’ di respiro per il traffico, ma l’ispezione notturna ha evidenziato qualche problema strutturale tale da dover installare nuove centine per sorreggere la struttura. E così resta lo scambio di carreggiata con i disagi del caso.

Stiamo parlando della galleria Mexetti, situata nella tratta di A10 compresa tra Varazze e Arenzano in direzione Savona, oggetto in queste settimane di un intervento approfondito di messa in sicurezza. Questa mattina era prevista la sua riapertura al traffico, ma qualcosa non è andato come previsto e la chiusura è rimasta, insieme ai disagi.

Resta attiva quindi almeno per la giornata odierna la deviazione di carreggiata installata nel tratto compreso tra il bivio con la A26 e Varazze, in direzione Savona. Tale cantierizzazione comporta anche la chiusura dell’entrata di Arenzano in direzione Savona. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Varazze.

Già dal primo mattino si stanno verificando disagi per chi viaggia sulla A10 in entrambe le direzioni, con la riduzione ad una corsia di marcia per diversi chilometri. Autostrade per l’Italia suggerisce per le brevi percorrenze, di uscire a Genova Pra’ e rientrare a Varazze dopo aver percorso la SS1 Aurelia; mentre per le lunghe percorrenze provenienti dal Nord/Nord-Est utilizzare la A6 Torino – Savona.