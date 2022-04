Amministrative 2022, sabato l’inaugurazione del point elettorale della lista “+Cairo”

Cairo Montenotte. Dopo la presentazione, arriva un’altra importante tappa della campagna elettorale della lista civica “+Cairo” che si prepara all’inaugurazione del nuovo point elettorale.

Appuntamento per sabato 23 aprile, alle ore 17.30 nella centrale via Roma, dove sorgerà la sede del gruppo capitanato dal candidato sindaco Fulvio Briano.

“Sarà una prima, importante occasione d’incontro – dicono dalla lista – per costruire un’estesa rete di sostenitori che collaboreranno al progetto civico di +Cairo, progetto che ha come scopo primario quello di aggregare forze e cittadini per rilanciare la città dopo cinque anni di sostanziale blocco e declino”.

All’evento sarà presente il candidato sindaco di +Cairo, Fulvio Briano. L’inaugurazione è aperta a tutti i cairesi.