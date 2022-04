Amministrative 2022, la lista “Noi per Cairo” pronta all’inaugurazione del point elettorale

Cairo Montenotte. Anche la lista civica “Noi per Cairo” è pronta ad inaugurare il proprio point elettorale che, come per gli altri due gruppi in corsa alle elezioni amministrative del 12 giugno, sorgerà nella centrale via Roma (numero civico 91). Appuntamento venerdì 29 aprile alle ore 18:30, per l’occasione sarà presentata l’intera lista con tutti i nomi che ne faranno parte, insieme al candidato sindaco Paolo Lambertini, che punta ad un secondo mandato.

“La sede resterà a disposizione di tutti i cairesi e di tutte le realtà del territorio, da quelle produttive all’associazionismo sportivo e culturale, per continuare ad ascoltare e raccogliere, come fatto in questi cinque anni di mandato, le esigenze rappresentate dalle varie categorie, ai fini della stesura definitiva del programma, con il quale la nostra squadra si presenterà agli elettori di Cairo”, dicono dalla lista.

“Sarà un luogo di confronto aperto – proseguono – per ricevere proposte e suggerimenti da tutti i cittadini, ognuno dei quali potrà liberamente accedere al punto di ascolto e fare le proprie proposte partecipando così direttamente e concretamente a costruire il programma elettorale”.

“Sarà inoltre possibile, in ogni momento, poter consultare l’agenda elettorale e seguire le attività attraverso gli appuntamenti che ci saranno nei vari punti della città, consentendo così a tutti di poter vivere direttamente il percorso elettorale che ci porterà fino all’appuntamento del prossimo 12 giugno”, concludono da “Noi per Cairo”.