Amatori Savona, per le giovanili una settimana di fuoco chiusa con cinque vittorie e una sconfitta

Vado Ligure. Fase a orologio molto impegnativa ma proficua per Under 17 e 19 regionali dell‘Amatori Pallacanestro Savona.

Si conclude con un ottimo bilancio di cinque vittorie e una sola sconfitta la settimana del gruppo Under 19 e Under 17 maschile dell’Amatori Savona che ha visto i ragazzi biancorossi impegnati con un calendario stile Nba, con sei incontri disputati in sette giorni, per affrontare le partite della fase a orologio dei rispettivi tornei.

La prima gara è stata giocata giovedì 7 aprile dagli Under 17 al PalaPagnini contro i biancoverdi della Cestistica Savonese. I pappagallini entrano in campo poco concentrati, concedendo facili tiri agli avversari e non mettendo la giusta intensità. Il primo quarto si conclude sul punteggio di 16-6 in favore dei nostri ragazzi che fortunatamente alzano il ritmo dal secondo parziale, ampliando il divario e gestendo la partita fino all’ 89-29 finale.

U17M Silver

Orologio – giornata 2

Cestistica Savonese – Amatori Pallacanestro Savona 29-89

(Parziali: 6-16, 8-29, 6-18, 9-28)

Amatori Pallacanestro Savona: Moggio 2, Fazio 2, Gallo 15, Denza 6, Bellotto 4, Beccuti, Caviglia 16, Lo Muzzo 10, Pescetto 10, Rapetto 10, Pirito 4, Giannone 10. All.: Faranna, Saltarelli

Il giorno successivo è toccato all’Under 19 scendere sul campo del Finale, squadra ostica che ha sempre creato grandi difficoltà ai biancorossi. Il primo parziale è in sostanziale parità con le due squadre che rispondono colpo su colpo, ma sono i padroni di casa ad essere in vantaggio 20-17 alla prima sirena. Nel secondo quarto i finalesi sfruttano l’incapacità degli ospiti di difendere, con i biancorossi che si disuniscono e smettono di giocare di squadra, sprofondando fino al -22 e chiudono il parziale in svantaggio 45-27. La pausa lunga serve a ordinare le idee, i biancorossi rientrano in campo con un piglio diverso, ricominciano a giocare e con un grande terzo quarto riducono le distanze fino al 54-49 in favore di Finale. I pappagallini non si scoraggiano nel quarto tempo quando tornano sul -10, riprendono in mano la partita andando in vantaggio a 1 minuto e mezzo dalla fine. I savonesi sono determinati a non lasciarsi sfuggire questa occasione e chiudono la partita in vantaggio 70-65.

U19M Silver

Orologio – giornata 3

Finale Basket – Amatori Pallacanestro Savona

(Parziali: 20-17, 25-10, 9-22,11-21)

Amatori Pallacanestro Savona: Piccardi 2, Rossi 2, Veirana 12, Calvi 14, Gallo, Tanca 21, Caviglia 6, Dell’Innocenti 9, Rapetto, Ferrando 4, Giannone. All: Saltarelli

Sabato 9 si torna sul campo di casa con gli Under 19 che hanno affrontato l’Imperia. I savonesi sfruttano l’entusiasmo della vittoria della sera precedente per difendere con intensità e sfruttare i contropiedi che gli permettono di chiudere il primo parziale in vantaggio 25-10. Il secondo tempo è utile a consolidare il punteggio sul 42-20. Nel terzo quarto la stanchezza inizia a farsi sentire, ma i pappagallini sono bravi a non cedere ai tentativi di reazione degli imperiesi, tutti i dodici biancorossi si fanno trovare pronti nelle rotazioni e Amatori riesce a gestire il vantaggio accumulato nella prima metà di gara fino al 66-44 finale.

U19M Silver

Orologio – giornata 1

Amatori Pallacanestro Savona – Imperia Basket Riviera dei Fiori 66-44

(Parziali: 25-10, 17-10, 8-13, 16-11)

Amatori Pallacanestro Savona: Piccardi 2, Rossi, Veirana 6, Calvi 9, Fazio 2, Gallo 2, Tanca 15, Caviglia 19, Dell’Innocenti 4, Rapetto 4, Ferrando 2, Giannone 1. All. Saltarelli

Dopo la domenica di meritato riposo, lunedì sfida al PalaPagnini di Savona per l’Under 19 con la Cestistica. I biancorossi mettono subito la partita sui giusti binari chiudendo il primo parziale in vantaggio 29-10. I pappagallini gestiscono il resto della gara con ampie rotazioni ma mantenendo una buona intensità, la partita termina sul punteggio di 96-32.

U19M Silver

Orologio – giornata 4

Amatori Pallacanestro Savona – Cestistica Savonese 96-32

(Parziali: 29-10, 30-6, 23-6, 14-10)

Amatori Pallacanestro Savona: Piccardi 5, Rossi 15, Veirana 8, Calvi 26, Prefumo 8, Ottonello, Tanca 13, Fazio 4, Dell’Innocenti 4, Rapetto 9, Ferrando, Giannone 4. All. Saltarelli

Trasferta in quel di Cogoleto per l’Under 19 martedì 12. I pappagallini giocano un buon primo quarto ma sbagliano tanti tiri che consentono ai padroni di casa di essere in vantaggio 14-8 alla prima sirena. Nel secondo tempo continua il sostanziale equilibrio con i biancorossi che rimangono in partita ma non hanno l’energia adatta per ribaltare il risultato, con le squadre che arrivano all’intervallo lungo sul 32-23.

Nel terzo quarto i biancorossi si mettono a zona e riescono a recuperare qualche punto arrivando fino al -6, ma gli errori al tiro e qualche disattenzione di troppo in difesa permette a Cogoleto di mantenere il vantaggio (43-36). Nell’ultimo parziale i pappagallini non demordono ma Cogoleto punisce con i tiri dalla lunga distanza e scappa sul +18, i biancorossi nonostante le poche energie rimaste riducono il divario fino al 66-54 finale.

U19M Silver

Orologio – giornata 6

Cogoleto – Amatori Pallacanestro Savona 66-44

(Parziali: 4-8, 18-15, 11-13, 23-18)

Amatori Pallacanestro Savona: Piccardi, Rossi, Veirana 17, Calvi 8, Prefumo 10, Ottonello, Tanca 9, Caviglia 2, Dell’Innocenti 2, Rapetto, Ferrando 6, Giannone. All. Saltarelli

Si chiude la settimana di fuoco con l’Under 17 che affronta al Geodetico l’Olimpia, squadra che aveva battuto i biancorossi nella precedente gara al pallone. Nel primo quarto i pappagallini, grazie ad una buona difesa, si portano in vantaggio 15—8. La difesa a zona avversaria crea meno grattacapi rispetto alla precedenti gare e i biancorossi allungano fino al 39-18 di metà partita. Il parziale di 13-13 del terzo quarto permette di mantenere un buon vantaggio che gli Amatori gestiscono nell’ultimo tempo, fissando il punteggio sul 67-39.

U17M Silver

Orologio – giornata 3

Amatori Pallacanestro Savona – Olimpia Basket 67-39

(Parziali: 15-8, 24-10, 13-13, 15-8)

Amatori Pallacanestro Savona: Moggio 2, Ottonello 16, Gallo 13, Denza 9, Bellotto, Beccuti 2, Caviglia 17, Lo Muzzo 2, Pescetto 4, Rapetto, Fazio, Giannone 2. All.: Faranna, Saltarelli

Dobbiamo fare i complimenti a tutti i ragazzi che, nonostante il calendario fitto, hanno partecipato con entusiasmo a tutti gli impegni e dimostrando sul campo di aver fatto dei notevoli passi avanti rispetto all’inizio della stagione. L’Under 19 ha conquistato momentaneamente il terzo posto con ancora una partita da giocare con Sanremo il 12 maggio al pallone, in attesa delle gare che il Finale deve ancora disputare. Per l’Under 17 ci sono ancora quattro partite della fase ad orologio da disputare, il prossimo impegno sarà il 26 aprile al pallone con Sanremo.