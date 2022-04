Alla parrocchia del Soccorso una speciale rievocazione dell’entrata di Gesù a Gerusalemme: “Settimana Santa di pace e fratellanza”

Pietra Ligure. Una speciale Domenica delle Palme alla parrocchia del Soccorso a Pietra Ligure con una originale rievocazione storica dell’entrata di Gesù a Gerusalemme: protagonisti gli adulti della comunità religiosa ma soprattutto i giovani e giovanissimi ragazzi del sodalizio parrocchiale, che indosseranno il tradizionale copricapo dell’epoca per interpretare la folla festante, agitando i consueti rami di ulivo.

Il ritrovo per la partenza dell’iniziativa sarà presso il Parco Negro, alle ore 10.00, per raggiungere poi la chiesa pietrese con la benedizione e la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme.

Autori della rievocazione i due frati della parrocchia, Fra Girolamo e Fra, che sperano di coinvolgere non solo i fedeli: “Un messaggio di unione e fratellanza, questo l’obiettivo in un momento ancora critico dopo l’emergenza pandemica e ora il dramma della guerra” afferma Fra Girolamo. “Ringrazio la nostra comunità parrocchiale per la collaborazione e l’organizzazione di questo evento: Gesù che entra con l’asinello a Gerusalemme è messaggero di pace e speriamo di poter far comprendere al meglio questo mistero della nostra fede incarnato dalla rievocazione”.

Una rievocazione come questa, con la rappresentazione della Passione Vivente di Gesù Cristo, è senz’altro una novità per il savonese, mentre è tradizione in altre realtà italiane, specie nelle regioni del Sud. Per questo i frati del Soccorso auspicano che quella di domenica possa essere un inizio per altre iniziative future.

Una Pasqua difficile sotto tanti aspetti, come detto, ma anche di speranza… “Quella di domenica non vuole essere una sorta di teatro o pura rappresentazione, ma un vero momento di preghiera e raccoglimento nella fede, valorizzando appieno la sua dimensione liturgica” aggiunge ancora Fra Severiano, tra gli organizzatori dell’iniziativa parrocchiale.

“I bambini del Catechismo saranno coinvolti in prima persona, rappresentando i piccoli ebrei, mentre a loro volta gli adulti saranno i discepoli di Gesù”.

“Invitiamo, quindi, tutti a vivere con noi questo momento di fede, partecipazione e condivisione nella Settimana Santa e in vista della Pasqua” concludono i due frati del Soccorso.