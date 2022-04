Albisola, in biblioteca un incontro culturale per celebrare la giornata mondiale del libro

Albisola. Sabato 23 aprile alle 10.30 si terrà presso la Biblioteca civica di Albisola la presentazione del libro “Per ricominciare guarda tra le pagine di un libro” secondo best seller delle autrici australiane Ali Berg e Michelle Kalus. Si tratta di un evento organizzato in occasione della Giornata mondiale del Libro dall’Assessorato alla Cultura di Albisola Superiore con la collaborazione dell’Associazione culturale “LiberArti”. Il titolo in questione è fra i nuovi volumi che la Biblioteca ha potuto acquistare grazie al Decreto Franceschini.

Il professore e critico letterario Sergio Giuliani presenterà il libro con la sua abituale professionalità mentre l’attrice Donatella Francia ci regalerà, con la sua recitazione, intense emozioni durante la lettura di alcuni passaggi.

Per l’occasione le artiste, Cristina Bettinelli e Laura Romano, hanno modellato due ceramiche, che si ispirano alla narrazione del romanzo.