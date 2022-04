I carabinieri incontrano i ragazzi dell’alberghiero di Alassio, itis e agrario di Albenga

Alassio. In questi giorni il Tenente Colonnello Massimo Ferrari, Ufficiale Superiore in forza al Comando di Compagnia Alassio e il Comandante la Stazione Luogotenente Claudio Parodi hanno incontrato le classi quarte dell’Istituto Alberghiero di Alassio e dell’Istituto Agrario e dell’Itis di Albenga.

In una videoconferenza hanno illustrato un innovativo percorso formativo, cui è possibile accedere mediante il conseguimento del diploma di scuola media superiore.

Si tratta della Scuola per Marescialli e Brigadieri di Firenze. Plesso di nuiva formazione -avviato nel 2016 – e innovativo dell’Arma dei Carabinieri che forma annualmente 600 neo diplomati per renderli, dopo la laurea breve e il Giuramento, Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Un percorso di vita entusiasmante e una vera e propria opportunità di carriera per i giovani diplomandi dell’Istituto.

“Il rapporto tra l’Arma locale e le scuole alassine – il commento di Fabio Macheda, Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio – veicolato dagli uffici comunali e dai docenti di ogni ordine e grado, ha ormai raggiunto livelli di riguardo con interventi mirati a far conoscere le peculiari attività d’Istituto della Benemerita agli studenti di ogni età che frequentano le scuole alassine. Con l’occasione abbiamo riscontrato una notevole partecipazione degli studenti e una attenzione manifestate con domande e curiosità rispetto ad un percorso formativo e professionale di notevole spessore e valore civico”.