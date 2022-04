Albenga, una “lenzuolata” per chiedere la riapertura del pronto soccorso: “Tutto il territorio deve farsi sentire”

Albenga. Una straordinaria “lenzuolata” per il pronto soccorso del Santa Maria di Misericordia. E’ quella che si terrà sabato 23 e domenica 24 aprile in tutto il comprensorio di Albenga.

L’iniziativa è del movimento apartitico #senzaprontosoccorsosimuore, che così ha voluto chiamare nuovamente a raccolta tutta la cittadinanza: “Chiediamo a tutti di esporre ai balconi, alle cancellate, ovunque possibile un lenzuolo, un cartello, un telo, uno striscione con la scritta ‘Senza pronto soccorso si muore’ – è la richiesta degli organizzatori – Sarà importante la partecipazione massiccia della gente di Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Ceriale e di tutti i paesi delle vallate. Per chi non riuscisse a preparare la scritta basterà esporre un lenzuolo bianco come segno di adesione e solidarietà. Tutto il territorio deve farsi sentire. Fotografate e pubblicate ovunque possibile queste testimonianze”.

Le associazioni che fanno parte del movimento sperano in una grande adesione: “Sarebbe bella la collaborazione delle famiglie, delle scuole, delle squadre sportive, di tutti insomma, perché il pronto soccorso aiuterà tutti”.

“Si preannuncia dunque un fine settimana all’insegna di una protesta forte e partecipata, ma sempre civile come finora sono state tutte le iniziative del movimento #senzaprontosoccorsosimuore”.