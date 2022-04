Albenga, un airone rosso sui cieli del fiume Centa nel Giorno della Liberazione

Albenga. Non è un incontro comune, quello dell’obiettivo della macchina fotografica o di un binocolo che mette a fuoco, non senza emozione, il volo elegante di un airone rosso. L’uccello migratore è stato immortalato ad Albenga da un’appassionata fotografa, Tiziana Girante ieri, nel giorno del 25 aprile.

Girante ha un’autentica passione per il birdwatcing e l’ornitologia e nelle sue immersioni nella natura coglie scatti e immagini emozionanti. La particolarità dell’avvistamento sui cieli del fiume Centa dell’airone rosso è che la specie sverna in Africa equatoriale e nel delta del Nilo.

In Italia è presente in pianura padana, e in questi ultimi anni sono pochissimi gli avvistamenti in Liguria, si tratta infatti di una specie piuttosto rara e si stima che in Italia vi siano al massimo un migliaio di coppie, probabilmente il volatile era in migrazione verso l’Europa centrale.

Lo scatto è emozionante perché non è facile da avvistare, in quanto è scarsamente visibile: è un animale riservato e schivo e per uno scatto devi attendere che sia l’alba o il tramonto e che prenda il volo: in questo caso, sul fiume Centa. L’airone rosso, infatti, sosta lungo i corsi d’acqua, dove vive in piccoli gruppi tra canneti e zone umide.