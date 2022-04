Albenga, Porro scrive a Calleri: “La Lega ha ancora tanto bisogno di te, pensaci”

Albenga. “Caro Gero, la Lega ha ancora tanto bisogno di te e non tanto come espressione di una tessera di partito quanto per la nobiltà d’animo che in questi anni di politica amministrativa insieme ho ed abbiamo conosciuto nella tua persona”. Con queste parole Cristina Porro, segretario della sezione di Albenga e Valli Ingaune, risponde alle dichiarazioni odierne dell’amico Gerolamo Calleri.

“Comprendo, e condivido, perfettamente il tuo malessere, soprattutto se penso a te come persona lontana dai giochetti di partito e dalle strategie salvapoltrona quale sei – prosegue -. Il consenso che hai maturato alle ultime elezioni comunali ed in questi anni ti dimostra che i tuoi concittadini credono in te e che Albenga ha bisogno di te e del tuo modo di fare politica in maniera onesta e genuina, nell’ambito di un partito per poter così dare voce alla gente. E quel partito è la Lega, la nostra Lega, quella vicina al territorio ed alla sua gente, quella che la nostra cara Rosy ci ha insegnato ad amare a dispetto di tutto e di tutti”.

“Gero, non abbiamo mai rincorso carriere politiche, ma a lasciare per demeriti di altri io non ci sto, pensaci anche tu”, conclude Porro.