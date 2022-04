Albenga, ottimi risultati per il Circolo Fotografico San Giorgio al concorso nazionale

Albenga. Grandi soddisfazioni per il Circolo Fotografico San Giorgio (Benemerito della Fotografia Italiana e ILFIAP internazionale) di Albenga e con sede a Peagna di Ceriale.

La squadra giovani che l’anno scorso aveva colto un prestigioso terzo assoluto nel Concorso nazionale riservato ai migliori circoli del paese non si è limitata a riconfermarsi, ma si è piazzata al primo posto di quest’anno, vincendo il 5° Gran Premio Italia.

Il team è composto da: Marta Morando, Ania Gai, Andrea Canobbio, Mirko Burroni e Alessandro Arnaldi. Saranno premiati a Palermo insieme ad un altro vincente del sodalizio ingauno. Tra i “cuccioli” del presidente Tavaroli, Animatore e Tutor della Fotografia Italiana, Andrea Maglio è stato scelto nella cinquina finale del progetto “Talent scout” per i nuovi fotografi emergenti.

Inoltre riceveranno benemerenze o saranno esposti nelle varie mostre del convegno nazionale FIAF di maggio: Francesco Pelle, vice presidente del club, Rita Baio, Andrea Cantanna, Stefano Maccari, Dino Gravano, Danila Fornasier, Bruno Ruggero e Tavaroli medesimo.

Il Circolo dà appuntamento a tutti per il 24 maggio: quando alla “Giornata per la Vista” del Lions Day sarà in mostra con la sua ultima fatica fotografica nelle sale espositive al terzo piano di Palazzo Oddo ad Albenga.