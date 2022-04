Albenga, nella notte un’auto finisce dentro la fontana della piazza della stazione

Albenga. Non svolta in tempo, centra la rotatoria nella piazza della stazione di Albenga e finisce con l’auto dentro la fontana. É questa la disavventura di un giovane ingauno che si è consumata intorno alle 5 di questa notte.

A ricostruire la dinamica la polizia stradale che è intervenuta stamattina per i rilievi dell’insolito incidente e per dare il via libera al recupero del mezzo con il carro attrezzo.

Il giovane proveniva da viale Martiri della Libertà, ha impegnato la rotatoria, ma per cause ancora da chiarire non è riuscito a svoltare in tempo finendo con l’auto nella fontana. La conformazione stessa della rotatoria ha fatto da trampolino.

Fortunatamente non risultano feriti e alcun intervento del 118: il ragazzo ha lasciato l’auto nella fontana e la polizia stradale è intervenuta questa mattina.