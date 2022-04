Albenga meta di grandi eventi: a giugno Max Gazzè in concerto sul lungomare

Albenga. Da “Città delle Torri” a “Città dei grandi eventi” il passo sembra essere più breve del previsto. Almeno per Albenga, che è pronta ad annunciare un nuovo grande appuntamento in vista dell’estate.

Il prossimo 25 giugno, infatti, la città ingauna ospiterà il concerto di un artista di fama nazionale, molto amato dal grande pubblico: Max Gazzé.

Lo si evince da una delibera di giunta ad hoc pubblicata sul sito del Comune e relativa ad “Un mare di emozioni”, manifestazione della durata di 3 giorni che animerà la città alla fine del mese di giugno, precisamente dal 24 al 26.

Foto tratta dalla pagina Facebook di Max Gazzè

Per l’occasione, saranno allestite ben 2 aree spettacolo, costituite dalla nuova piazza adiacente lungomare Doria, in via di ultimazione, nella quale si terranno esibizioni e spettacoli di intrattenimento, con 300 posti a sedere, e dalla spiaggia libera nella porzioni di litorale antistante lungomare Colombo, con capienza di circa 3mila persone in piedi.

E proprio di fronte alla piscina comunale, in lungomare Colombo, il 25 giugno si terrà una tappa del tour italiano di Gazzé, organizzata in collaborazione con la società Strobe Srl, realtà molto nota del panorama locale, di Alassio.

Il cantautore romano, che vanta ben 6 partecipazioni al Festival di Sanremo, è quindi pronto a coinvolgere e stregare cittadini e turisti con i suoi più grandi successi musicali.

Ma la tre giorni di “Un mare di emozioni”, come da tradizione, sarà arricchita anche da attività di carattere gastronomico e artigianale, con il coinvolgimento di tutti gli esercizi locali. Tutti i dettagli legati alla manifestazione saranno poi svelati più avanti.

Si tratta dell’ennesimo, grande appuntamento che la Città delle torri ha deciso di offrire a cittadini e turisti, ritagliandosi pian piano un ruolo principe come meta di grandi eventi. In questi giorni, infatti, “Fior d’Albenga” continua ad animare le vie della città, richiamando quotidianamente centinaia di curiosi, mentre il 17 luglio, all’Ippodromo dei Fiori, andrà in scena l’attesissimo il “Jova Beach Party”.