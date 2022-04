Albenga. L’annuncio è arrivato nel corso delle celebrazioni del 25 aprile: “Nelle prossime settimane sarà fissata una data, tenendo conto dei pressanti impegni internazionali del Ministro”. L’onorevole Franco Vazio ha inviato un messaggio dove annuncia che la Medaglia d’Oro al Valore Civile sarà consegnata alla città di Albenga prima dell’estate dal ministro alla Difesa Lorenzo Guerini.

Un messaggio atteso e che vuole rispondere per le rime a certe polemiche aizzate sull’iter del riconoscimento, che risale al 2019, con la consegna e cerimonia ufficiale che è stata a lungo rinviata per l’emergenza Covid. Di ieri, infatti, le parole del consigliere comunale di minoranza Eraldo Ciangherotti.

La speranza era, naturalmente, far coincidere il riconoscimento con la speciale iniziativa ingauna del Cammino della Memoria, con il professor Mario Moscardini che ha proposto questo cammino per ricordare le 59 vittime delle fucilazioni alla Foce del Centa, tuttavia è stato di fatto impossibile arrivare alla conclusione della procedura per la consegna della Medaglia d’Oro al Valore Civile.

L’amministrazione comunale, dal palco della cerimonia odierna, ha replicato direttamente alle dichiarazioni dell’esponente di minoranza, affermando di aver seguito l’iter in corso e che, appunto, è stata ribadita a breve il suo esito finale.

La Medaglia d’Oro al Valore Civile rappresenta la massima onorificenza civile prevista nell’ordinamento italiano, “quale riconoscimento per gli atti di abnegazione, eroismo e resistenza compiuti dalla popolazione durante il periodo dell’occupazione nazi-fascista”.

Le celebrazioni del 25 Aprile nel savonese

Il 20 ottobre 2019 era stata fissata la prima data della cerimonia, dopo la comunicazione ufficiale della stessa Prefettura sul riconoscimento, poi un primo rinvio e infine l’arrivo della pandemia. Oggi, tornando sulla questione, il sindaco Riccardo Tomatis ha ricordato il ruolo di tutte le associazioni partigiane, del comitato antifascista, dell’onorevole Franco Vazio e la relazione storica redatta proprio dal professor Mario Moscardini.