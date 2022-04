Albenga, intervento nel weekend per mitigare il rischio di allagamenti in via del Cristo

Albenga. Domenica 24 aprile gli operai del Comune di Albenga hanno effettuato, in reperibilità, un intervento straordinario di mitigazione del rischio di allagamenti in via del Cristo.

“A causa delle forti precipitazioni di questo fine settimana gli operai del Comune di Albenga sono intervenuti su via del Cristo per mitigare il rischio di allagamenti dovuti all’ostruzione del canale laterale alla strada da parte di vegetazione”, ha afferma il vicesindaco Alberto Passino.

“In particolare – prosegue – le erbacce, distaccatesi dal costone laterale, hanno raggiunto il punto in cui il canale vira ad angolo retto verso il lato opposto della strada, compromettendo il regolare deflusso delle acque”.

“Data l’instabilità meteorologica, in pronta reperibilità, sul posto sono intervenuti gli operai che, attraverso ragno-pinza, hanno rimosso l’ostruzione. In questi giorni – conclude – si interverrà in modo similare sul canale dell’Avarenna all’altezza del Conad dove la presenza del tubo che lo attraversa sta generando la stessa problematica”.