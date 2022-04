Albenga, Distilo punge il Comune: “Si torni alla ‘Ztl on the beach’, più attenzione e eventi per la zona mare”

Albenga. “Nel periodo estivo bisognerebbe concedere ai locali presenti nella zona mare la possibilità di occupare ulteriore suolo pubblico, chiudendo al traffico il lungo mare nelle serate di venerdì e sabato sera, organizzando musica dal vivo, mercatini ed eventi. Proprio come era stato ideato dalla giunta Guarnieri con la ‘Ztl on the beach’. Questo progetto permetterebbe agli esercenti della zona mare di non sentirsi cittadini di ‘Serie B’ rispetto al centro storico”.

A lanciare la proposta è Diego Distilo, presidente del consiglio comunale di Albenga. “Le manifestazioni della città di Albenga – tuona – sono quasi tutte concentrate nel nostro splendido centro storico, e sopratutto nei periodi dell’anno dove Albenga storicamente raggiugne il massimo di visite da parte di turisti e proprietari di seconde case. Troppo facile contare le presenze in città a Pasqua, nei ponti e durante il periodo estivo, prendendosi meriti che non si hanno solo perché si è organizzato qualche evento. Sarebbe bello vedere le presenze a ottobre, novembre, gennaio, febbraio e marzo, mesi nei quali non viene fatto nulla se non dai Fieui dei caruggi (Ottobre De André), tra l’altro ai tempi criticati ma ora chissà…”.

E invece, avverte Distilo, “l’amministrazione deve pensare alla zona mare possibilmente tutto l’anno. Speriamo abbiano in mente un progetto sopratutto per l’estate – è il suo auspicio – Immaginiamo già la risposta del vicesindaco che dirà che nella zona mare hanno previsto già molte cose, tra le quali il concerto di Max Gazzé; come se una serata possa dimostrare l’attenzione che non c’è. O magari potrebbe raccontarci che verrà fatta la seconda edizione di ‘Albenga Racconta’, dove saranno pronti ulteriori 25 mila euro: ricordiamo a tutti che lo scorso anno ne sono stati spesi 28 mila (senza inserire i costi dei dipendenti e tutto il resto) con una partecipazione di circa 48 persone tra addetti ai lavori e pubblico. Insomma un successone: circa 583 euro a persona”.

“Propongo all’amministrazione, anzi no, agli uffici – conclude Distilo – di contattare le 48 persone presenti lo scorso anno in tempo di Covid sicuramente avranno i nominativi) inviando a casa direttamente il contributo di quest’anno: almeno ci risparmieremo questa ennesima figura e, soprattutto, l’amministrazione risparmierà l’ennesima crisi della maggioranza”.