Albenga, Distilo attacca: “Si sposta il tiro su ospedale ed eventi per mascherare i problemi della città”

Albenga. “Si sta spostando il tiro sull’ospedale per cercare di non vedere i problemi della città”. Parola del presidente del consiglio comunale Diego Distilo, ormai da tempo in rotta con l’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis.

E lo si evince chiaramente dalle parole dello stesso Distilo, che non ha risparmiato un nuovo, duro attacco: “È legittima e molto importante la battaglia per l’ospedale, ma non vorrei mai che qualcuno stia cercando di distogliere l’attenzione dei problemi seri che restano in città parlando di ospedale, ora che il vento tira a favore”.

E l’argomento si sposta velocemente su un altro argomento che ha creato diverse polemiche, proprio tra lo stesso Distilo e il sindaco Tomatis, la società multiservizi: “Mi riferisco, – ha proseguito Distilo, – al problema delle manutenzioni. Oggi in servizio ci sono solo 4 cantonieri e l’amministrazione invece di creare un progetto importante quale poteva essere la società multiservizi o qualche progetto analogo decide di chiedere preventivi per manovalanza alle cooperative. Non è che questa multiservizi avrebbe ‘rotto il giocattolo’ di qualcuno?“.

“Il comune di Albenga sta risparmiando un sacco di soldi per il personale perché tutti i dipendenti che sono andati in pensione non vengono sostituiti oltre ai più preparati che scelgono la mobilità in altri comuni tra quali vigili, funzionari e ora anche un dirigente. Se neanche i dipendenti comunali, cercando mobilità, credono più nel progetto dell’amministrazione come possono crederci i cittadini?”, ha aggiunto ancora.

“Qua si pensa solo a fare delle grandi feste paesane investendo migliaia di euro in manifestazioni senza accorgersi che in città tra buche per le strade e persone disoccupate si arriverà presto ad una protesta popolare. Basta guardare il bilancio comunale per capire che questa amministrazione ha a cuore solo le manifestazioni. Propio vero ormai i problemi dei cittadini vengono in secondo piano anche perché se i problemi non si conoscono realmente in prima persona come si può essere in grado di risolverli? Siamo davanti ad un amministrazione tornata ai tempi dei romani ‘Panem et circenses'”.

NUOVA RACCOLTA FIRME PER L’OSPEDALE NEL WEEKEND

Nel frattempo, sabato e domenica, come già accaduto anche la scorsa settimana, si svolgerà una nuova raccolta firme per l’ospedale di Albenga “promossa con il supporto del gruppo civico ‘Aria Nuova per Albenga’ per sensibilizzare la Regione Liguria affinché si possa riavere un punto di primo intervento e successivamente la riorganizzazione della sanità in provincia di Savona con la riapertura del Pronto Soccorso”.

“Questo fine settimana saremo in piazza del popolo ad Albenga e ad Alassio davanti al supermercato Carrefour che ringraziamo per la disponibilità dimostrata. La raccolta popolare è un modo per sensibilizzare il tema importante della sanità che sta a cuore ai cittadini. Annunciamo già che la settimana prima di Pasqua saremo a Ceriale annunceremo il sito tra qualche giorno”, ha concluso Distilo.