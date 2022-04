Albenga, Distilo attacca: “Centro storico in fiore ma a piangere è il resto della città lasciata nell’incuria”

Albenga. “Centro storico in fiore ma a piangere è il resto della città lasciata nell’incuria”. Parola del presidente del consiglio comunale di Albenga ed ex membro della maggioranza Diego Distilo che ha puntato il dito contro l’amministrazione partendo dall’esempio di “Fior d’Albenga” per denunciare “una situazione di scarsa attenzione che regna sulle altre zone della città”.

“Come ogni anno dalla storica prima infiorata il nostro splendido centro storico grazie all’Associazione Fior d’Albenga e alla Mway Communication & Events per l’organizzazione ai dipendenti comunali tutti e agli sponsor abbiamo un altra edizione di Fior d’Albenga, – ha esordito Distilo. – Non voglio entrare nella polemica dinosauri si dinosauri no. certo è che come troviamo gli sponsor per il turismo sarebbe bello trovarli per il sociale”.

“Ma passando al tema aiuole fiorite si nota un notevole e spiacevole paragone guardando Fior d’Albenga con il resto della città dove le aiuole sono trascurate e piene di sterpaglie come nell’ingresso di Albenga o in piazza Sacco e Vanzetti di Leca. Se il Comune non è in grado di tenere in maniera decorosa le aiuole, le affidino all’associazione Fior d’Albenga che sicuramente, come ha dimostrato, saprà fare un ottimo lavoro”, ha proseguito.

“Per finire, ricordando che le manutenzioni sono la pecca del nostro comune, mi fa sorridere la frase che un cittadino mi ha detto l’altro giorno: ‘belli i dinosauri, speriamo solo di arrivarci senza romperci le gambe visto lo stato dei marciapiedi della nostra città’, per i quali l’amministrazione comunale ha preventivato il 50% del possibile incasso di oneri di circa 500mila euro di soldi che, qualora incassati, potranno essere utilizzati per edifici, asfalti, marciapiedi e tutto quello che ricade nel patrimonio comunale. Se si va a valutare per intero, viene da pensare che se l’amministrazione non impegnerà una buona cifra dal disavanzo di bilancio le uniche manutenzioni che vedremo saranno fatte dai soliti 4 cantonieri rimasti, salvo cooperative, nella città e nelle frazioni abbandonate da Dio”, ha concluso Distilo.