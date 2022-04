Albenga, cambio al timone dell’ufficio lavori pubblici: Cinzia Vacca lascia il posto

Albenga. “Rivoluzione all’ufficio dei lavori pubblici e urbanistica del Comune di Albenga, ma per il sindaco Tomatis non si dovrebbe dire”. A dichiararlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“L’ingegner Cinzia Vacca, attuale responsabile fiduciaria del settore, lascia il suo incarico a fine mese dopo aver vinto il concorso per la stessa posizione dirigenziale in una ripartizione al Comune di Genova. Il sindaco Bucci, quindi, avrà una dirigente di grande valore umano e professionale, che forse non siamo riusciti ad apprezzare totalmente nel suo periodo lavorativo ad Albenga” prosegue Ciangherotti.

“Mi consola, però, sapere che, al suo posto, in Comune ad Albenga, arriva, dalla Provincia di Savona, l’ingegner Franca Briano, una grande professionista, seria e preparata, con la quale ho lavorato quando ero assessore provinciale alla pubblica istruzione. Ad entrambe i miei più sinceri auguri di buon lavoro!” conclude poi.