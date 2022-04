Albenga, alla cooperativa Miro il servizio integrativo per assistenza domiciliare anziani. Tomatis (Fdi): “Ma non basta”

Albenga. È stato assegnato alla cooperativa Miro, a seguito di espletamento di procedura di gara, il servizio integrativo per l’assistenza domiciliare anziani (si precisa che per accedere al servizio occorre rivolgersi all’ufficio servizi sociali sito in viale Martiri 1).

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Espletate le procedure di gara, è stato assegnato il servizio alla cooperativa Miro che integrerà, attraverso 3 operatori, il servizio di assistenza domiciliare per anziani”.

“Gli operatori saranno operativi 5 giorni su 7 per 4 ore giornaliere ciascuno e andranno ad integrarsi con i due dipendenti comunali che in questi due anni, nonostante la carenza di personale, hanno portato avanti il servizio con professionalità e dedizione. Il servizio, che è stato affidato per i prossimi tre anni, permetterà di dare una risposta a tutte quelle persone che ne hanno necessità”, ha concluso Gaia.

“Purtroppo però come si evince anche dalla comunicazione del Comune, l’amministrazione ha ridotto le ore di un servizio che riteniamo invece fondamentale per la nostra comunità di anziani”, ha però incalzato Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia ad Albenga. – L’assessore Gaia starà gongolando per aver portato a termine le procedure di gara, ma è lei stessa ad affermare che gli operatori saranno operativi 5 giorni su 7 per 4 ore giornaliere ciascuno e andranno ad integrarsi con i due dipendenti comunali”.

“Questa tipologia di integrazione andrà avanti per tre anni. Da parte nostra non possiamo certamente essere soddisfatti. Intanto perché per raggiungere il risultato della gara abbiamo perso mesi di tempo forse perché nel primo bando le risorse accantonate non soddisfavano i partecipanti, ma contestiamo che le ore del servizio sono state drasticamente ridotte. Si continua ad investire sulla promozione quando invece si è completamente deficitari sui servizi essenziali ai cittadini”, ha concluso Tomatis.