Albenga, aperte le iscrizioni al Campo Solare: tutto quello che c’è da sapere

Albenga. Partono oggi (mercoledì 20 aprile) le iscrizioni al Campo Solare di Albenga. L’amministrazione “conferma il suo impegno nel sociale dedicando ancora una volta un’attenzione particolare all’infanzia e alle famiglie”.

Afferma l’assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia: “Dopo il successo dello scorso anno torna il Campo Solare. Da oggi verranno aperte le iscrizioni che si chiuderanno il 20 maggio. Invito quindi tutti coloro che vogliono iscrivere i propri figli a leggere e completare attentamente il modulo di adesione pubblicato sulla homepage del comune”.

“Anche quest’anno l’attività si svolgerà presso la spiaggia della Lega Navale, che ringrazio nuovamente per la collaborazione, moltissime saranno le attività ludiche e ricreative da proporre ai bambini a seconda delle fasce di età di riferimento. Il Campo Solare oltre a dare una possibilità di socializzazione ai bambini anche nel periodo estivo, risponde alle esigenze di tanti genitori impegnati nel lavoro”, conclude

Il progetto, rivolto a un numero massimo di 50 bambini (per ogni turno) dai 4 ai 13 anni, è diviso in: 1° turno dal 4 al 29 luglio; 2° turno dal 1 al 31 agosto. L’organizzazione del servizio prevedere la suddivisione dei bambini/ragazzi in gruppi di fasce di età omogenee.

Le iscrizioni saranno aperte a partire da oggi, mercoledì 20 aprile e si chiuderanno il 20 maggio 2022. I moduli per la presentazione delle stesse potranno essere scaricati dal sito del Comune di Albenga dalla pagina Facebook o ritirati presso l’Ufficio Politiche Sociali sito in viale Martiri della Libertà (piano secondo), atrio antistante all’ascensore, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.

I moduli dovranno essere riconsegnati (entro e non oltre il giorno 20 maggio 2022): a mezzo PEC (protocoll@pec.comune.albenga.sv.it) oppure all’Ufficio Protocollo del Comune, piazza San Michele, dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30, il martedì ed il giovedì anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.