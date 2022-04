Albenga, allargamento via Carducci: un nuovo parcheggio e più sicurezza stradale a Leca

Albenga. Sono iniziati i lavori di realizzazione del parcheggio pubblico a Leca d’Albenga.

L’intervento sarà realizzato da privati sulla base della convenzione urbanistico-edilizia concordata nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione (già in essere) senza ampliamento volumetrico (ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 3 novembre 2009 n.49 e s.m.i. – Piano Casa) in via Carducci il cui progetto è stato realizzato dall’arch. Massimiliano Nucera.

Il nuovo parcheggio del valore di 29.180,05 euro sarà comprensivo di verde pubblico ed illuminazione. I soggetti attuatori, inoltre, verseranno al Comune 28.432,00 come standard urbanistici che saranno impiegati per l’adeguamento degli Istituti Scolastici Comunali e altri 29.485,01 quale contributo di costruzione.

Infine, a seguito dell’intervento sarà allargata la sede stradale in via Giosuè Carducci per di rettificarne il tracciato esistente migliorando la sicurezza stradale e la percorribilità della zona. Spiega Camilla Vio consigliere delegata alla frazione di Leca: “Con questo intervento, che riusciamo a realizzare in sinergia con i privati, andiamo a dare una risposta ad un’esigenza di parcheggio dei residenti della frazione che ci era già stata rappresentata in campagna elettorale. Siamo soddisfatti, inoltre che si sia riusciti ad allargare la strada in una zona nevralgica con via Carducci, in questo modo renderemo migliore la viabilità”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Più sicurezza stradale e parcheggi grazie agli interventi che saranno realizzati dai privati, così come concordati con l’Amministrazione, nell’ambito del piano casa di via Partigiani a Leca che prevede, da una parte la realizzazione di un nuovo parcheggio in un’area attualmente non utilizzata e dall’altra l’allargamento di via Carducci”.