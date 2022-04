Albenga, al via il 16 aprile la “semina” straordinaria dei “Sassi per un sorriso”

Albenga. In concomitanza con la manifestazione Fior d’Albenga, sabato 16 Aprile, il gruppo ingauno di “Un sasso per un sorriso – originale”,effettuerà una “semina” straordinaria di sassi dipinti nelle zone nel centro storico di Albenga, più precisamente in Piazza San Michele, vicoli e piazzette limitrofe.

“Il nostro – spiegano Simonetta Pozzi e Federica Lantero – (peraltro tra le autrici di alcuni sassi dipinti, insieme a Paola Peirano e Luisella Mazzone) è un gruppo di privati cittadini presente in tutta Italia, fondato dalla signora Heidi Aellig, e conta in questo momento più di 174.000 iscritti, come potrete verificare visitando la pagina del gruppo su Facebook. Il nostro intento è esclusivamente distribuire “sorrisi” attraverso i nostri sassi colorati, donando un attimo di serenità in un momento storico così triste e angosciante per tutti.”.

Entra nel dettaglio dell’iniziativa Simonetta Pozzi – “chiunque troverà uno dei nostri sassi dipinti potrà tenerlo, regalarlo o semplicemente rimetterlo in circolo. Sul retro del sasso, chi vorrà, troverà le istruzioni per postare una foto sulla pagina facebook del gruppo. Così facendo renderà merito all’autore o all’autrice e non avrà nessun obbligo di iscrizione né successivi contatti col gruppo, salvo che non voglia entrare a farne parte, cosa che tutti noi ci auguriamo. Poiché la “semina” del giorno 16 sarà davvero sostanziosa – aggiunge Federica – e limitata ad un luogo abbastanza circoscritto vorremmo suggerire a chi trovasse più di un sasso di prenderne uno o due lasciare gli altri: più persone troveranno i nostri sassi più sorrisi riusciremo a distribuire. Desideriamo precisare che nessun sasso verrà posto all’interno delle aiuole predisposte per l’evento organizzato dal Comune di Albenga, conclude.