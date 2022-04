Alassio, gli auguri di Pasqua tornano in presenza

Alassio. “Che gioia tornare in mezzo a loro – Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, commenta così le giornate appena trascorse nel portare gli auguri di buona Pasqua agli anziani delle strutture della città – erano davvero felici di vederci, e siamo stati accolti con grande entusiasmo. Vedere la loro felicità è stato commovente, il segno di come il distanziamento forzato abbia pesato sui cuori di tutti noi”.

Per tutti un piccolo presente: piantine di essenze tipiche per gli ospiti della centro “L’Isola che c’è”, e uova di cioccolato per quelli della Residenza Giacomo Natale.

“Qui addirittura ci hanno accolto loro stessi con un omaggio: un uovo sul quale hanno riprodotti uno dei simboli della città, i due pesciolini colorati che si baciano. – commenta ancora Giannotta – E’ stato tutto molto carino e loro sono stati molto contenti di rivederci. Ci siamo lasciati con la promessa che torneremo più spesso a trovarli ora che la fine dell’emergenza lo consente”.

“Quello degli auguri di Natale fatti attraverso una telecamera – commenta il Sindaco di Alassio, Marco Melgrati – è un ricordo doloroso. In questi giorni ho potuto riabbracciare molte di quelle persone che hanno fatto parte della mia vita: è stata una gioia per loro, ma credete, soprattutto per me”.