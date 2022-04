Alassio Drink vola a Milano: ecco i 5 finalisti della sfida

Alassio. Torna Alassio Drink e con una novità: la finalissima alla Terrazza Martini di Milano, il prossimo 2 maggio alle ore 14. ​Sono una ventina i barman e le barmaid che hanno raccolto il guanto della sfida lanciato anche quest’anno da Leila Mawjee sul tema “Generazione Z”: “Quella fascia di età – spiga la stessa Leila – che raccoglie i nati a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo millennio, che sono poi i partecipanti al contest e il loro pubblico di riferimento”.

The Alassio Drink, alla quarta edizione, compie il grande salto e per la finalissima, grazie allo sponsor Martini, vola sulla Terrazza Martini di Milano, sicuramente il gotha per tutto quanto concerne il settore.

Con la collaborazione dell’assessorato al Turismo del Comune di Alassio, del Consorzio un Mare di Shopping, di Assoristobar e di Acqua di Alassio in questi giorni si sono svolte le fasi preselettive del contest.

“Le loro ricette – aggiunge Leila – sono state inviate ai 5 giudici qualificati che anche quest’anno hanno aderito alla manifestazione e che tengo a ringraziare personalmente: il celebre bartender internazionale, maestro d’arte e mestieri, Dom Costa, il giornalista del Corriere della Sera, già giudice del World Class Italy, Marco Cremonesi, dalla scrittrice e food blogger Nadia Toppino (Storie di Cibo), dal Trade Ambassador di Martini &Rossi Adriano Ronco e Riccardo Picotto, bar manager e scrittore del settore.

I giudici hanno votato la ricetta ed i 5 partecipanti che hanno ottenuto il punteggio più alto sono passati in finale.​ C’e stato inoltre, un voto assegnato dal pubblico tramite QR code che ha raggiunto in un week end più di 1,300 partecipanti.

Ma ecco i cinque barman e barmaid che lunedì mattina partiranno alla volta della Terrazza Martini di Milano: Perry con “E’ Quello di Perry” del Bar Spotti, vincitore dell’ultima edizione; Oyster Cocktail di Juni di Caffe Barusso; Martinotto Alassino di Tommaso Istituto Alberghiero di Alassio; Anima D’Oro di Andrea del Sandon’s Yachting Club e L’Isola di Elena Dal Conte che lo scorso anno conquisto il premio speciale messo in palio da Dom Costa.

Alle 14 di lunedì 2 maggio prenderà il via la finalissima alla presenza dei giudici, di una delegazione della città di Alassio e di numerosi sostenitori. L’evento sarà allietato dalla chitarra di Paxia, musicista ben noto al pubblico alassino e non solo.

Al vincitore la piastrella firmata sul Muretto di Alassio e un premio degli sponsor Martini&Rossi e Acqua di Alassio.