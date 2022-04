Alassio, avanzo di bilancio: 2,5 mln di euro in nuovi progetti e opere pubbliche

Alassio. Il rendiconto di bilancio e le conseguenti varianti al Piano Triennale dei Lavori Pubblici ha aperto l’iter procedurale per nuovi progetti, e per la prosecuzione di cantieri già aperti.

“In tutto il Paese – spiega Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio – sono stati registrati rincari sulle forniture, nell’ordine del 30%, creando uno squilibrio nei piani economici delle opere pubbliche già approvate e avviate. In molti casi ciò ha determinato l’arresto stesso dei cantieri o la sospensione nella realizzazione di progetti approvati. L’importante avanzo di gestione ci ha messo al riparo da questo rischio sia per le opere in corso, sia per quelle da avviare”.

“Questa situazione – aggiunge Invernizzi – è stata recepita a livello governativo che con il Decreto Legge 17 del 1° marzo scorso ha preso atto della situazione andando a normare la revisione dei prezzi. Siamo in attesa del decreto attuativo, per meglio comprendere come calcolare nel dettaglio la revisione, ma nel frattempo l’ufficio tecnico, sulla base dei dati già forniti, ha fatto una verifica sugli appalti in essere e ha calcolato in 2,5 mln la somma necessaria al regolare proseguo dei cantieri aperti e in programma. Parlo del plesso scolastico di Via Gastaldi, del Parcheggio di Via Pera, del secondo lotto di Madonna delle Grazie e delle due Passeggiate.

“Per quanto attiene il rimanente avanzo di gestione puntiamo ad arrivare al 2023 con le due palazzine del mattatoio finite sia esternamente che internamente con gli infissi e la dotazione tecnica (219mila euro). Abbiamo anche aggiornato i prezzi per il secondo lotto di Madonna della Grazie che andrà a gara a giorni. Attendiamo ancora qualche specifica da Soprintendenza per i lavori del primo lotto attualmente in corso.

Tra le opere nuove che andremo a realizzare con l’avanzo di amministrazione c’è il Campetto di Moglio a seguito anche di una convenzione con SOMS che ci concede l’uso pubblico dell’area su cui andremo a realizzare il campo che sarà utilizzato per scopi ludici liberi, ma anche dalle scuole (246mila Euro). Ci sono anche gli ultimi vicoli rimasti nella zona centrale, Vico Pastrengo, Palestro e Alciati (150mila euro). Abbiamo previsto anche la pavimentazione di un primo stralcio di Passeggiata Cadorna. L’idea è quella di uniformarla alle altre passeggiate, con pavimentazione in basole, arredi e illuminazione nonché i sottoservizi. E’ un intervento importante in termini di costi e necessariamente procederemo per stralci. Il progetto del primo lotto, realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede il rifacimento del tratto da Piazzetta Arenella a Piazza Doria per un valore di circa 400mila Euro. Programmati anche 250mila Euro per la manutenzione straordinaria e l’ampliamento della Strada Solva Cavia”.

“Abbiamo già realizzato molto – la conclusione di Invernizzi – e molto altro lo stiamo mettendo in cantiere, andando a completare un percorso di opere pubbliche mai viste prima ad Alassio. Tutto ciò è frutto di una programmazione e di un grande lavoro di squadra. In particolare vorrei ringraziare l’Ufficio Tecnico sempre attento all’evoluzione normativa, e alla professionalità del quale si deve l’intercettazione di finanziamenti e opportunità per lo sviluppo della nostra città. Un grazie sentito anche all’Assessore Patrizia Mordente e agli Uffici Finanziari del Comune di Alassio: l’avanzo gestionale è il risultato di un’attenta gestione finanziaria delle entrate e delle uscite durante la pandemia. Un ultimo ringraziamento, doveroso, a Marco Melgrati, Sindaco di Alassio: questo risultato è il frutto di una pianificazione che ha saputo coordinare tra macchina amministrativa e tecnica, nel tempo. Da oltre 10 anni non si registrava l’approvazione di un consuntivo con così largo anticipo sulla scadenza di legge. Ciò ci ha permesso di attivarci subito per questi nuovi progetti”.