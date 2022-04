Alassio, al via i corsi di “memory training” per gli over 50

Alassio. Le funzioni cognitive dell’individuo, è noto, tendono a modificarsi con l’aumentare dell’età. Numerosi studi descrivono l’efficacia dei programmi di stimolazione cognitiva come il Memory Training per mantenere la salute del cervello e di tutto il sistema immunitario.

“Negli anni scorsi – spiega Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – erano già stati organizzati corsi di Memory training: veri e propri allenamenti delle funzioni cognitive in cui l’obiettivo primario oltre alla conoscenza da parte dei partecipanti del funzionamento del proprio cervello vi è anche il miglioramento delle proprie prestazioni neuropsicologiche in un ottica di prevenzione”.

“Nel corso dell’ultima Giunta Comunale – aggiunge Giannotta – grazie al supporto degli uffici delle politiche sociali, ho sottoposto all’amministrazione un nuovo progetto, subito approvato all’unanimità. I nuovi corsi saranno organizzati a livello di Distretto socio-sanitario albenganese, con la partnership della Regione Liguria, dell’ASL 2 Savonese, dell’Associazione di volontariato Anteas, e dei Comuni che aderiranno”.

Per accedervi è prevista una quota partecipativa, tramite l’Associazione di volontariato Anteas, di € 25,00 a carico di ogni partecipante. Vi è ricompreso uno screening da parte di un medico dell’ASL 2 con prove cognitive e stato psichico all’inizio e alla fine del corso.

“Per agevolare la partecipazione dei cittadini in un periodo post pandemico dove è importante promuovere la socializzazione degli stessi – prosegue Giannotta – abbiamo ritenuto di rendere gratuito il corso agli iscritti, riconoscendo un contributo all’Associazione Anteas fino alla concorrenza di € 550 € ovvero, per la frequenza di un massimo di 22 persone”.

Il corso, come da indirizzi regionali, è aperto alle persone che hanno compiuto i 50 anni di età; in caso di numero maggiore di iscritti rispetto ai posti disponibili, sarà data priorità alle persone con età maggiore e che non hanno mai frequentato prima i corsi di memory training. Si terrà nel prossimo mese di maggio, presso i locali di Via Robutti sede del Centro “L’Isola che c’è” e si articolerà in un incontro settimanale della durata di 1 ora e mezzo per un totale di 9 incontri.

“La partecipazione al corso – conclude l’Assessore – per i residenti di Alassio, sarà dunque gratuita e, prima dell’avvio del corso stesso, sarà nostra cura organizzare un incontro informativo rivolto alla cittadinanza mostrato le finalità e i vantaggi dell’inizitiva. In uno studio di ricerca condotto da Giulia De Luca presso il Dipartimento di Biologia dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti, infatti, è stata evidenziata l’efficacia del Memory Training non solo per migliorare le funzioni cognitive ma anche la condizione generale dello stato di salute.