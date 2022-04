Albenga. Aiuole variopinte, fiori e profumi di primavera. E gli allestimenti a tema “grande cinema”, che trasformano il centro storico ingauno in un vero e proprio set cinematografico. Il tutto per la gioia di adulti e bambini che, mai come in questi giorni, stanno affollando la ‘città vecchia’, sempre più cuore pulsante di Albenga, arricchita e impreziosita dalle installazioni che le aziende locali, enti e associazioni hanno dedicato alla filmografia internazionale.

Questo e molto altro è “Fior d’Albenga”, evento principe della primavera in Riviera, che oggi ha visto finalmente lo “start” e proseguirà, no stop, fino al prossimo 8 maggio. La 19esima edizione, infatti, è stata inaugurata questa mattina, nella centralissima piazza San Michele, sotto il municipio, sede dell’aiuola che più di ogni altra ha attirato l’attenzione dei curiosi: quella a tema “Jurassic Park”.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri: il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e il vicesindaco e assessore al Turismo Alberto Passino, oltre ad una nutritissima delegazione in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il presidente dell’associazione “Fior d’Albenga” Giuseppe Rossi.

“Dopo due anni – ha detto Rossi – la nostra manifestazione ritorna nella sua formula completa, con le spettacolari aiuole e tanti eventi collaterali. Ed ovviamente il concorso, per il quale la giuria ha già iniziato a lavorare. Desidero ringraziare le associazioni di categoria che fanno parte di questa realtà e che ogni anno si occupano di organizzare questo evento davvero impegnativo. Un grazie particolare va rivolto agli associati, che nonostante stiano lavorando duramente alle loro produzioni, sono riusciti a fornire tutte le piante. Invito tutti a guardare il quadro e non la cornice. Piazza San Michele ospita otto aiuole, una cinquantina di specie vegetali e diversi dinosauri. Ci sono tante ambientazioni, ma ciò che è più importante sottolineare sono le molte varietà floricole, che sono uno dei pilatri dell’economia della nostra città”.

Il vice sindaco Passino ha sottolineato: “Vorrei ringraziare gli sponsor che hanno collaborato con il Comune agli eventi di primavera, dei quali ‘Fior d’Albenga’ è senza dubbio il principale. Questo grande evento è una importantissima vetrina per la nostra produzione florovivaistica e per la nostra prodizione florovivaistica. Oltre ad essere pilastro della nostra economia, con ‘Fior d’Albenga’ l’agricoltura diventa anche un valore aggiunto dal punto di vista turistico”.

Allestimenti a tema “grande cinema”, fiori e profumi: lo spettacolo di Fior d’Albenga

Il sindaco Tomatis ha aggiunto: “Solo con ‘Fior d’Albenga’ accade che una manifestazione abbia successo prima ancora di essere inaugurata. Eppure è così. Quella di quest’anno è la prima edizione che inauguro come sindaco e ciò è sufficiente per capire quando il Covid ci abbia tolto. Lo scorso anno abbiamo voluto fare una scommessa e abbiamo realizzato una versione ridotta della manifestazione, versione che ha avuto comunque successo. Quando abbiamo deciso di farla non sapevamo cosa sarebbe accaduto, se l’Italia sarebbe stata ‘aperta’ o no, ma è andata bene e così abbiamo offerto ai nostri concittadini ed ospiti qualcosa in più in un momento difficile. Quella di quest’anno è dunque l’edizione della rinascita, del rilancio: questo è confermato dall’importante numero di sponsor che hanno dato fiducia a questo evento, che riesce ad unire in sinergia i fiori e la bellezza artistica e storica della città. Queste aiuole sono il simbolo della condivisione, qualcosa che ci eravamo quasi dimenticati negli ultimi anni”.

In ultimo, il vescovo Guglielmo Borghetti: “Sono venuto molto volentieri a questa inaugurazione, perché percepisco questo evento come un segnale di rinascita potente. La Pasqua è un momento di ritorno alla vita: questi fiori e la trovata dei dinosauri rappresentano bene questo concetto, è un commistione riuscita. Non possiamo dimenticare cosa succede nel mondo, ma una folata di ottimismo ci vuole. Speriamo che questo momenti diventi un’occasione di preghiera per tutto il mondo”.

LE DIECI AIUOLE: TEMA, “IL GRANDE CINEMA”

Le dieci aiuole in gara rappresenteranno i seguenti film: “Pane e Tulipani” – Ass. Donne in Campo – CIA Savona, p.zza San Michele; “E.T” – Istituto Agrario IPSSAR Giancardi Galilei Aicardi , p.zza San Francesco; “Il Postino” – Comune di Andora, p.zza IV Novembre lato Chiesa M.Infontibus; “Mary Poppins” – I Quartieri del Centro Storico, p.zza IV Novembre lato cattedrale; “Luca” – Scuole dell’Infanzia San Clemente Reg Campolau, p.zza Dei Leoni; “Fuga per la Vittoria” – Ass. Culturale Orgoglio Ingauno, P.zza San Domenico; “8 e mezzo” – Progetto 8 Food, p.zza Trincheri; “Avatar” – Caffè Letterario ai Giardinetti, p.zza del Popolo.

Le aiuole allestite ma fuori concorso, invece, sono: “Jurassic World” in Piazza San Michele e “Il medico della mutua” in Largo Doria per l’iniziativa #Senzaprontosoccorsosimuore, realizzate dall’Associazione Fior d’Albenga. Infine, presente anche un omaggio all’Ucraina, a tema “Pace”, in piazza Rossi, realizzata dal Comune di Albenga.

LA NOVITA’ FLOWERS MARKET: DAL 30 APRILE, UN’AUTENTICA VETRINA PER LE ECCELLENZE LOCALI

Altra grande novità, a partire dal 30 aprile, per 3 weekend, fino al 15 maggio, sarà la prima edizione di “Flowers Market”, iniziativa nata dalla sinergia tra Comune di Albenga, Associazione Fior d’Albenga, Associazioni di Categoria e l’agenzia Mway Communication & Events, volta a valorizzare maggiormente i produttori e i prodotti floricoli della piana ingauna durante la rassegna.

Il Flowers Market darà la possibilità ai produttori di proporre, promuovere, vendere e valorizzare le proprie eccellenze all’interno di una rassegna importante come Fior d’Albenga, appuntamento ormai consolidato, che negli anni ha visto una grande partecipazione di cittadini e da zone limitrofe, turisti e operatori del settore. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.fiordalbenga.it.

IL RICCO PROGRAMMA DEGLI EVENTI COLLATERALI

Dal 16 aprile all’8 maggio

– “La pop art di Andy Warhol”

– Palazzo San Siro in Piazzetta San Siro – Inaugurazione: 15 aprile – h 15.30 Ingresso gratuito con prenotazione al n. 338 4773549

– Collezione vignette dell’artista Valerio Marini: “L’olio nel cinema” Antico Frantoio Sommariva – Via Mameli, 7, Albenga

– Visita guidata e laboratori al “Giardino botanico I fiori nel cuore” Regione Pontelungo inferiore, 7, Albenga Ingresso con prenotazione obbligatoria al n. 340 1748966 (Sig. Stalla Franco)

NEI WEEKEND: Mercatino artigianale del CIV Albenga Piazza Trincheri e via Roma – tutto il giorno

16 aprile 2022

– Inaugurazione Fior d’Albenga 2022 e tour delle aiuole Piazza San Michele dalle h 11.00

– in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

– in piazza del Popolo: Mercato ortofrutticolo locale – h 8.30-12.30

17 aprile 2022

Santa Pasqua

in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

18 aprile 2022

Pasquetta

in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

23 aprile 2022

– “Albenga in Tavola” – asparago violetto e carciofo spinoso in piazza IV Novembre

– Cineforum iniziativa Laica Ingauna “Alice e il sindaco” Auditorium San Carlo – h 21.00

– in piazza del Popolo: Mercato ortofrutticolo locale – h 8.30-12.30

24 aprile 2022

Lions Day Albenga “Ri-vediamoci tutti” A Palazzo Oddo, piano 3°, sala Centro Studi

POMERIGGIO CULTURALE – nella Natura e del sano mangiare: la cucina albenganese tra orto e mare: dott. Roberto Pirino, delegazione di Albenga e ponente Ligure della Accademia italiana della Cucina; Vespa velutina: una minaccia per l’uomo e l’ambiente: dott. GianMario Grasso; Tavola pomologica degli antichi frutti: a cura dei vivai Montina; L’esempio dell’asparago violetto di Albenga: agrotecnico e produttore Luca Lanzalaco, presidi Slow Food in Liguria; Albenga città del Vino: illustrazione enologa Caterina Vio di BioVio

25 aprile 2022

Festa della Liberazione – Cerimonia in Piazza IV Novembre e Piazza del Popolo

30 aprile 2022

– “Leggo e pedalo” – Biciclettata per tutti per le vie cittadine con fiori e letture. Pace, natura e sostenibilità. A cura dell’A.P.S. Cosa vuoi che ti legga? Partenza P.zza del Popolo h 10.00

– in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

– in piazza del Popolo: Mercato ortofrutticolo locale – h 8.30-12.30

– Laboratorio esperienziale di creatività e arteterapia per bambini dai 4 anni “Il giardino fiorito” a cura dello studio Studio4Mani – h 16.00 – Costo laboratorio € 10, con prenotazione obbligatoria al numero 328 9274521

– Cineforum iniziativa Laica Ingauna “Dio è donna e si chiama Petrunya” Auditorium San Carlo – h 21.00

1 maggio 2022

Festa dei lavoratori

-in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

– Laboratorio workshop per bambini e ragazzi 5-10 anni “Fior di colori” partecipazione gratuita, h 15:30/17:30 – Merenda in collaborazione con la Gelateria Cioccogelato

6 maggio 2022

La Gallery di Palazzo San Siro presenta Tour guidato tra i Palazzi Nobiliari di Via Roma in collaborazione con la Dott.ssa Josepha Costa Restagno, Ass.Cult. Spirale d’idee di Milano e liceo statale Giordano Bruno di Albenga

7 maggio 2022

– in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

– in piazza del Popolo: Mercato ortofrutticolo locale – h 8.30-12.30

– Laboratorio “La scrittura calligrafica moderna” a cura di Consuelo Ielo – Introduzione all’arte calligrafica utile ai professionisti del settore florovivaistico e non. Aperto a tutti, prenotazione sul sito fiordalbenga.it, costo € 35 – h 15.00-18.00 presso Muffin&Cakes, p.zza San Francesco, compreso coffee break

– POMERIGGIO CULTURALE – Piazza IV Novembre presso lo stand di Fior d’Albenga: Talk e showcase sulle produzioni locali con l’agrotecnico e produttore Luca Lanzalaco, presidi Slow Food in Liguria; Laboratorio “La creazione delle talee” a cura dell’Azienda Ortingaunia di Albenga

– Workshop esperienziale ed emozionale di creatività e arteterapia per adulti “Il mandorlo in fiore” a cura dello studio Studio4Mani – h 17.30 Costo € 15, prenotazione obbligatoria al numero 328 9274521 (non è richiesta alcuna capacità artistica)

– Cineforum iniziativa Laica Ingauna “Il grande passo”. Auditorium San Carlo – h 21.00

8 maggio 2022

– Estemporanea di pittura a cura dell’Associazione Tra le Torri – Albenga Tutto il giorno, per le vie del centro storico

– in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

– POMERIGGIO CULTURALE – Piazza IV Novembre – stand Fior d’Albenga: Showcase Top Sponsor; Showcase Official Sponsor

– Laboratorio workshop per bambini e ragazzi 5-10 anni “A scuola di pesto” partecipazione gratuita, h 15:30/17:30 in piazza IV Novembre in collaborazione con Azienda Agricola Fresco Sapore

– Fior di Cocktail – Twenties Cocktail Club e Borea&Rossi Bevande presentano i nuovi cocktail in drink list a base di Basilichito® dalle ore 18.00 – Piazza IV Novembre e Piazza delle Erbe

14 maggio 2022

Mercatino dell’Artigianato a cura del CIV Albenga

– in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

– in piazza del Popolo: Mercato ortofrutticolo locale – h 8.30-12.30

15 maggio 2022

Festa di S. Isidoro

– in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip