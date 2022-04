Al Borghetto non basta un super Di Bella: “Due giornate per provare a centrare il miracolo”

In vantaggio 2 a 1 alla fine del primo tempo, il Borghetto assaporava già il sorpasso sull’Oneglia penultimo e l’approdo in zona play out. Tuttavia, la ripresa non è stata all’altezza della prima frazione di gioco e il Mallare è andato a segno ben quattro volte, chiudendo con il risultato di 5 a 3.

Andrea Di Bella commenta così la sconfitta patita contro i valbormidesi: “Sono mancate tante cose. Abbiamo pensato di avere già vinto. I rigori per il Mallare erano giusti. L’arbitro ha fatto il suo. Poi, ci abbiamo provato fino alla fine”.

Finale di stagione complicato. Il Borghetto dovrà per forza cercare i punti per evitare la retrocessione contro il Pontelungo, squadra che è a caccia di un posizionamento favorevole all’interno della griglia play off, e contro il Millesimo, formazione tranquilla ma ben attrezzata: “Certo, noi fino alla fine ci crediamo. Io soprattutto”.

Chiuso il girone di andata senza punti all’attivo, i granata sono riusciti a conquistare undici punti nel girone di ritorno. Ma questo non basterà se non riusciranno a muovere la classifica nelle prossime due giornate: “Con l’arrivo del mister e dei rinforzi è migliorata la nostra mentalità. Perrone ci ha dato una carica forte. Era giusto provare a togliere quello zero in classifica che era per noi un po’ umiliante. Ce la stiamo mettendo tutta. Se arrivasse la salvezza, sarebbe un bel miracolo. Se no, resta la fatica. Ma sono fiero del mio gruppo. Non guardo ai goal personali, penso al bene della squadra”.