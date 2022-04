Aiuto famiglie bisognose, le iniziative di raccolta beni a lunga conservazione

Savona. Il coordinamento territoriale di Savona dell’organizzazione di volontariato GADIT (Guardie Ambientali D’Italia) ha accettato la proposta delle volontarie Cinzia e Magda di dare inizio al progetto socio-assistenziale “Aiuto famiglie bisognose” nato con l’idea di fare comunità.

“Ad oggi viene svolta un’importante azione di assistenza alle tante famiglie che vivono un forte disagio economico raccogliendo e consegnando ogni circa 15 giorni pacchi con generi di prima necessità” dichiarano dal coordinamento.

Venendo alle attività organizzate, sabato 9 aprile presso il supermercato IN’S di Cisano sul Neva i volontari raccoglieranno farina, pasta, riso, zucchero, legumi, prodotti a lunga conservazione (latte, tonno, pelati), prodotti per l’infanzia (omogenizzati, biscotti, partine, etc), carta igienica e prodotti per l’igiene della persona (shampoo, deodorante, bagnoschiuma), prodotti per l’igiene della casa, olio d’oliva o di semi.

“La nostra organizzazione oltre alla raccolta in loco propone l’iniziativa Carrello Solidale presso i punti vendita che hanno aderito alla nostra proposta: PAM di Loano, BioBio di Savona, Supermercato Ok Market di Cairo Montenotte, Conad di Carcare, Carrefour di Spotorno” illustrano.

L’organizzazione informa inoltre che “chiunque desideri segnalare famiglie in difficoltà può lasciare un messaggio Whatsapp al numeri: 3703349391, specificando nome e cognome, indirizzo, telefono e numero dei componenti della famiglia bisognosa”.