“Aiutatemi a ritrovare Titti”, appello a Celle per la gattina che da ieri non torna a casa

Celle Ligure. “Ieri mattina è uscita in giardino, poi non l’ho più vista”. È disperata la proprietaria di Titti, splendido esemplare di Scottish, grigio, leggermente tigrato. Ieri si è allontanato dalla sua casa di Celle Ligure e non è più tornato

Pochi peli sulla pancia perché sterilizzata un mese fa. A destra le manca un canino. “Esce solo in giardino e ci sta poco, perché è abituata a stare in casa – ci spiega la signora – non capisco che cosa sia successo. Aiutatemi a ritrovarla”.

La gattina non ha il collarino. Undici mesi, le orecchie dritte. Chi la vedesse può contattare il 347 9043134.