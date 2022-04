“Aiutare gli ucraini arrivati a Celle”: il consiglio comunale approva un ordine del giorno della minoranza

Celle Ligure. Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità, ieri sera, un ordine del giorno presentato dalla minoranza in favore degli ucraini che sono fuggiti dall’orrore della guerra e sono arrivati a Celle.

“In considerazione della drammatica situazione che si sta vivendo in Ucraina” scrive Uniti per Celle “come membri del Consiglio Comunale esprimiamo in primo luogo la più ferma condanna per l’invasione di tale paese ad opera delle forze militari russe e il nostro sostegno ad ogni iniziativa che le Istituzioni nazionali, europee e le Nazioni Unite riterranno necessarie per garantire l’integrità territoriale dell’Ucraina e garantire protezione e sicurezza per il suo popolo”.

“Chiediamo” continua il capogruppo Remo Zunino “all’amministrazione comunale di manifestare la propria vicinanza a queste persone attraverso atti concreti a sostegno dell’accoglienza di quanti, scappati dalle proprie case, hanno trovato rifugio nel nostro Comune. Chiediamo che l’Amministrazione Comunale. Chiediamo si faccia promotrice del percorso di inclusione e di integrazione di bambini e ragazzi fuggiti dalla guerra e delle loro famiglie in ambito scolastico e sociale”.