Sarebbe stata una sfida veramente interessante da seguire, viste le duplici possibilità per entrambe le compagini, allungare per il Mallare e accorciare per il Borghetto, ma oggi l’Achille Agosto non accoglierà una partita di calcio: la neve ha ricoperto il terreno di gioco, come si vede dalla foto scattata nella giornata di ieri.

La data del recupero sarà annunciata prossimamente, ma ora sul campo si potrebbe soltanto “sciare“, per il calcio sarà per un’altra volta.