Aggressione a vicario del questore di Savona, il Sap: “Obbligo di dimora non basta, pene più severe”

Savona. Si prenda consapevolezza e che vengano previste pene più severe per chi aggredisce le forze dell’ordine. Il Sap, sindacato autonomo polizia, interviene dopo l’aggressione di ieri al vicario del Questore di Savona Agostino Gallo, mentre si trovava su un treno per spostamenti nella regione.

Gallo si è accorto di un’accesa discussione, causata da un viaggiatore sprovvisto di biglietto che inveiva contro il capotreno. Intervenuto per riportare la calma e ripristinare una situazione di legalità, è stato oggetto di un pestaggio che gli ha causato gravi ferite al volto, il conseguente ricovero e una prognosi di 40 giorni: naso fratturato e altre lesioni allo zigomo e orbita oculare. La persona, grazie all’intervento delle volanti viene poi arrestato e nel processo per direttissima gli viene solo assegnato l’obbligo di dimora.

“Decisione sconcertante – dice Stefano Paoloni, segretario generale del Sap – nel momento in cui non c’è la capacità da parte del nostro Paese di tutelare i propri servitori, che finanche riportano delle gravi conseguenze fisiche e personali, subite durante un intervento per garantire la legalità, la sicurezza del nostro Paese non può essere adeguatamente garantita”.

Paoloni sottolinea che “aver dato un semplice obbligo di dimora a un soggetto dimostratosi violento nei confronti di un servitore dello Stato, ci sembra oltremodo irragionevole, perché questo ragazzo è adesso libero di poter riprendere la propria vita, al difuori del luogo del divieto di dimora, mentre il nostro vicequestore vicario è ancora ricoverato in ospedale e gli servirà del tempo per guarire”.

“La mancanza di una sanzione che censuri adeguatamente il soggetto violento, per convesso ottiene l’effetto di legittimarlo. Pertanto ci sentiamo di affermare che, in assenza di adeguati interventi non è e non sarà possibile diminuire la media di 8 aggressioni al giorno subite dagli operatori delle forze dell’ordine. Al vicario del questore di Savona Agostino Gallo i nostri più sentiti auguri per una pronta guarigione” conclude.