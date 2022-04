Albenga. Si trova ad Albenga il primo taxi “cardioprotetto” della Liguria.

Quest’oggi Alessandro Nattero, tassista con “base operativa” alla stazione ferroviaria e volontario di pubblica assistenza abilitato all’uso dell’apparecchio salvavita, ha ricevuto in comodato d’uso gratuito da una nota azienda genovese un defibrillatore.

Sulla sua auto sono stati quindi affissi gli adesivi che identificano il suo taxi come “vettura cadioprotetta” e, soprattutto, specificano la presenza di un “defibrillator on board”.

Presente alla consegna il consigliere regionale Brunello Brunetto, che ha “facilitato” il contatto tra Nattero e l’azienda fornitrice del defibrillatore: “A Roma – spiega Brunetto – esistono già diversi taxi cardioprotetti. In Liguria, invece, mancavano del tutto”.

“Speriamo che quello di Alessandro sia il primo di una lunga serie di altri veicoli simili e che tanti altri autisti decidano di seguire il corso di formazione per l’uso di questo fondamentale apparecchio. Poter disporre di ‘defibrillatori viaggianti’ in aggiunta a quelli ‘stanziali’ presenti nelle usuali postazioni dislocate sul territorio contribuisce ad aumentare le possibilità di assistenza primaria in caso di arresto cardiaco improvviso”.