Ad Alassio la “Cerimonia delle Candele” di Fidapa

Albenga. La sezione di Albenga di Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) del Distretto Nord Ovest ha partecipato ieri sera, insieme alla presidente Maria Giuliana Amelotti, alla Cerimonia delle Candele 2022.

Le candele simboleggiano le ambizioni e gli sforzi delle donne impegnate nell’associazione, in ogni paese del mondo. Ogni candela bianca rappresenta una federazione: la blu un Paese in cui vi è almeno un club associato, la rosa le socie individuali.

L’evento è andato in scena all’Hotel Savoia di Alassio e ha riunito molte socie ed è stata l’occasione per omaggiare l’associazione Fidapa, le sue memorie storiche, i suoi successi.

Nel corso della serata sono stati letti i saluti della presidente nazionale Fiammetta Perrone e della presidente internazionale Catherine Bosshart.

Durante la cena anche un intrattenimento musicale a cura di Gianna Williams all’arpa e Sabrina Bonfaldelli alla voce.

Spiega la presidente Fidapa Bpw Italy sezione di Albenga: “Sono veramente lieta che la Cerimonia delle Candele della nostra sezione si sia svolta ad Alassio, nella splendida cornice dell’Hotel Savoia, in un clima di viva cordialità e di grande amicizia. La serata è stata anche allietata da una esibizione della nostra bravissima arpista e socia Gianna Quaglia accompagnata dalla altrettanto brava flautista Sabrina Bonfadelli. Molto significativa la presenza delle autorità Fidapa del Distretto Nord Ovest ed in particolare della nostra presidente distrettuale Rachele Capristo della vice presidente distrettuale Silvia Moglia, della segretaria Raffaella Panizzi, della Past President Antonella Tosi e degli altri Club Fidapa, nonché di autorità e di amici”.

“E’ stata un’occasione splendida per comunicare gli ideali Fidapa e per testimoniare il nostro impegno verso le comunità ed in special modo a favore delle sempre più avanzata emancipazione del mondo femminile”.

“A nome del consiglio di presidenza, del direttivo, di tutte le socie Fidapa Albenga e mio personale porgo a tutti gli intervenuti un sentito ringraziamento”, conclude Amelotti