Ad Alassio corsi di Memory Training per gli over 50​

Alassio. Annunciato nei giorni scorsi, si terrà domani, venerdì 22 aprile, alle ore 15.30, presso il Centro d’Incontro “L’Isola che c’è” – via Robutti – la presentazione del corso di Memory Training che, organizzato a livello di Distretto socio-sanitario albenganese, con la partnership della Regione Liguria, dell’ASL 2 Savonese, dell’associazione di volontariato Anteas, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, che ha inteso rendere gratuito ai propri cittadini.

“Le funzioni cognitive dell’individuo – spiega Franca Giannotta, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – è noto, tendono a modificarsi con l’aumentare dell’età. Numerosi studi descrivono l’efficacia dei programmi di stimolazione cognitiva come il Memory Training per mantenere la salute del cervello e di tutto il sistema immunitario”.

“Negli anni scorsi erano già stati organizzati corsi di Memory training: veri e propri allenamenti delle funzioni cognitive in cui l’obiettivo primario oltre alla conoscenza da parte dei partecipanti del funzionamento del proprio cervello vi è anche il miglioramento delle proprie prestazioni neuropsicologiche in un ottica di prevenzione. Grazie al supporto degli uffici delle politiche sociali, per agevolare la partecipazione dei cittadini, in un periodo post pandemico dove è importante promuovere la socializzazione degli stessi, abbiamo ritenuto di rendere gratuito il corso ai residenti che si iscriveranno, riconoscendo un contributo all’associazione Anteas fino alla concorrenza di € 550 € ovvero, per la frequenza di un massimo di 22 persone”.

Il corso, come da indirizzi regionali, è aperto alle persone che hanno compiuto i 50 anni di età; in caso di numero maggiore di iscritti rispetto ai posti disponibili, sarà data priorità alle persone con età maggiore e che non hanno mai frequentato prima i corsi di memory training. Si terrà a partire da martedì 10 maggio alle ore 15,30, presso i locali di via Robutti sede del Centro “L’Isola che c’è” e si articolerà in un incontro settimanale nella giornata di martedì, della durata di 1 ora e mezzo per un totale di 9 incontri.

Sarà possibile iscriversi dal pomeriggio di domani, 22 aprile fino al 3 maggio.

“Per saperne di più – la conclusione di Giannotta – è stato organizzato questo incontro che sarà seguito da un aperitivo a cura del team di “Nonunomeno” e da un piccolo intrattenimento musicale a cura di Ge.S.Co.