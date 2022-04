“Abbracciamo l’ospedale” a Cairo, anche la rete regionale Salute Pubblica prenderà parte alla manifestazione

Valbormida. Anche la rete regionale SOS Salute Pubblica Liguria sarà presente in Piazza della Vittoria sabato 9 aprile, alle 14,30, a Cairo Montenotte, alla manifestazione “Abbracciamo l’ospedale” per “chiedere la riapertura dell’ospedale e del Pronto Soccorso della comunità dei cittadini della Val Bormida”.

“Ci uniremo e sosterremo l’abbraccio simbolico, ma reale al nostro ospedale San Giuseppe, – hanno spiegato. – Lo consideriamo anche noi nostro perché essendo rappresentanti dei comitati distribuiti in tutta la Liguria nati a difesa dei presidi sanitari locali, ogni ospedale deve essere considerato nostro”.

“Consideriamo l’ospedale un bene comune al pari dell’acqua, dei trasporti pubblici, dell’ambiente, della scuola, per questo motivo lo consideriamo ‘nostro’. La rete regionale sarà presente a Cairo Montenotte per agevolare e per evidenziare i legami che si stanno tessendo nelle comunità locali liguri”, hanno proseguito.

“L’impegno dei cittadini di Sarzana a difesa dell’ospedale San Bartolomeo, sono simili a quelle proposte a Imperia per evitare il depotenziamento degli ospedali di Imperia e Sanremo, si affiancano alle richieste dei cittadini di Pietra Ligure che chiedono la riapertura del punto nascite dell’ospedale Santa Corona, sono le stesse del comitato ingauno che si batte per riaprire il pronto soccorso dell’ospedale S. Misericordia ad Albenga, sono uguali alle richieste dei cittadini genovesi che vogliono proteggere e valorizzare gli ospedali del Gallino, l’Evangelico e Villa Scassi, trovano sintonia con le richieste che si alzano a Sestri Ponente a Chiavari, a Savona, a Bordighera”, hanno aggiunto ancora.

“Si tratta insomma di una rete molto fitta che sta provando a discutere insieme individuando problematiche comuni: carenza personale, scarsa trasparenza, sprechi di risorse, privatizzazione, definendo insieme possibili soluzioni: trasparenza, investimento sul personale, blocco delle privatizzazioni, facoltà non a numero chiuso, contratti di lavoro adeguati, ma soprattutto programmazione regionale condivisa e coordinata. L’ospedale è di tutti”, hanno concluso dalla rete regionale Salute Pubblica Liguria.