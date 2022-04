Abbandono rifiuti e trasporto senza documentazione: due sanzioni della polizia locale

Alassio. Nell’ambito dei controlli di vigilanza sulle colline, finalizzati a prevenire e reprimere comportamenti di abbandono rifiuti in questi giorni sono stati emessi due provvedimenti sanzionatori.

“Il primo – spiega Francesco Parrella, Comandante della Polizia Municipale di Alassio – nella zona di Via Adelasia, verso Moglio, dove è stata verificata la presenza di una grossa quantità di rifiuti e di legna male accatastata in un terreno. Qui abbiamo sanzionato il proprietario del terreno ai sensi del regolamento di polizia urbana. Il secondo proprio sulla collina di san Bernardo, dove è stato fermato un veicolo condotto da un 37enne del savonese che stava trasportando un ingente quantitativo di rifiuti senza la dovuta documentazione prevista dalla legge. In questi casi è prevista una sanzione che va da euro 1600 a 10mila. Gli abbiamo comminato una sanzione in misura ridotta di 3200 euro”.

“In questo particolare periodo dell’anno – aggiunge ancora Parrella – assistiamo regolarmente ad un intensificarsi di questi casi di abbandono o tentativo di abbandono rifiuti nelle zone collinari. Grazie a questi controlli il fenomeno si sta gradualmente riducendo, ma anche in questo caso il monitoraggio non deve mai venire meno”.

​”Ringrazio il Comandante della Polizia Municipale con i suoi uomini e donne che pattugliano il territorio – conclude Marco Melgrati, Sindaco di Alassio – per questo importante servizio, in un momento in cui tutta l’amministrazione e le società partecipate stanno investendo nella nostra collina, risorsa preziosa per il rilancio turistico della nostra città. Grazie al cielo sono fenomeni sempre più rari, ma mi sorprende sempre vedere questi gesti di profonda inciviltà”.