A Toirano il 1 maggio torna la messa nell’abbazia di San Pietro al monte

Toirano. Domani, 1 maggio, dopo 2 anni di stop forzato, a Toirano presso l’abbazia di S. Pietro al monte, il paese si ritrova per celebrare la messa nella sua piccola e raccolta chiesetta e per assistere alla rituale benedizione della valle che ogni anno viene data nel primo pomeriggio presso la croce che domina la valle.

“In questi 2 anni abbiamo provveduto alla sistemazione della strada sterrata – spiegano dall’amministrazione comunale -. Il costo dell’intervento è stato di circa 160 mila euro; siamo riusciti a mettere in sicurezza un tratto di strada importante sia dal punto di vista turistico-religioso, essendo la strada in oggetto la via collegamento alla chiesa di San Pietro in Varatella, nota meta di pellegrinaggio, sia funzionale per il mantenimento dei terreni e dei boschi dell’intorno”.

Inoltre l’associazione S. Pietro, che si occupa da sempre della conservazione del luogo e della stessa Abbazia, ha provveduto ad eseguire lavori di manutenzione sul percorso pedonale e come ogni anno alla deposizione dei fiori per l’altare ed alle pulizie; domani farà un piatto di pasta per tutti per poter sostenere i bisogni del luogo.

“Questa è una delle tradizioni più amata e tramandata dai Toiranesi che con gioia ritorneranno a guardare anche dal paese il tradizionale falò di buon auspicio che verrà acceso a S. Pietro stasera alle 21”, hanno concluso.