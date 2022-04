A Savona una “Elevazione spirituale” in preparazione alla Pasqua

Savona. Martedì 5 aprile presso l’Oratorio Nostra Signora di Castello, in via Alessandro Manzoni 23, nel centro storico, si terrà una “elevazione spirituale” in preparazione alla Pasqua e promosso dalla confraternita, dall’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, dall’Associazione Scienza e Vita, dall’UN.I.T.A.L.S.I. e dall’Associazione Medici Cattolici Italiani.

Alle ore 18 monsignor Vittorio Lupi, vescovo emerito di Savona-Noli e consigliere spirituale dell’UCID Savona, terrà una meditazione su “La gloria del Signore: Passione, Morte e Resurrezione”. Alle 18:30 ci sarà l’esame di coscienza personale guidato e centrato su “Le beatitudini (mt 5, 3 – 12)”. Alle 18:45 sarà officiata la Santa Messa. L’incontro si concluderà intorno alle 19:30

Per informazioni è possibile contattare la Confraternita di Nostra Signora di Castello all’indirizzo e-mail confrcastello@gmail.com.