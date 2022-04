A Savona scontro sui progetti Pnrr, la minoranza: “Perse occasioni”. La giunta: “Scelti bandi strategici”

Savona. Nella seduta straordinaria del consiglio comunale a Savona al centro lo scontro sui progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo la presentazione delle iniziative dell’amministrazione da parte del sindaco Marco Russo e degli assessori competenti, la minoranza ha sollevato polemiche per aver perso delle opportunità. A finire nel mirino dei consiglieri comunali Manuel Meles, Massimo Arecco, Pietro Santi, Angelo Schirru i bandi scaduti per la raccolta rifiuti, la digitalizzazione, impianti sportivi.

La sessione straordinaria sul Pnrr si è tenuto in seguito alla richiesta avanzata dal sindaco dopo che i consiglieri dell’opposizione avevano chiesto l’istituazione di una commissione ad hoc per il monitoraggio, il controllo e il confronto sui progetti da finanziare grazie ai finanziamento dell’Unione Europea, ma anche nazionali.

I progetti presentati dalla giunta Russo

I progetti presentati finanziabili con le risorse del Recovery Fund sono 12 per un totale di 10 milioni e mezzo di euro: nuova mensa nella scuola elementare del Santuario, riqualificazione della palestra delle De Amicis, restyling dell’asilo di via Brilla, interventi nell’ambito del sociale coordinati col distretto savonese (realizzazione di appartamenti per anziani non autosufficienti, rafforzamento dei servizi domiciliari, prevenzione del fenomeno di burn out degli operatori sociali, percorsi di autonomia per le persone con disabilità), secondo lotto della piscina Zanelli, valorizzazione della biodiversità del Letimbro, istituzione di una task force amministrativa, riqualificazione dei giardini del Priamar.

Oltre al Pnrr, “ci sono altre filiere di finanziamento“, sottolinea Russo e cita tra queste i finanziamenti all’interno del Por-Fesr per le aree verdi.

La discussione in consiglio

Tra le occasioni perse il pentastellato Manuel Meles sottolinea i bandi relativi alla raccolta rifiuti “ammodernamento e realizzazione impianti raccolta differenziata per un importo massimo di 40 milioni di euro e il miglioramento e la meccanizzazione della raccolta differenziata per 1 milione di euro”. “Dalla campagna elettorale avevo un’aspettativa alta e ora la delusione è molta – ha detto il consigliere comunale Massimo Arecco -. Ha detto che i tempi sono stretti e noi facciamo ancora tavoli? Aspettiamo che qualcuno ci porti delle idee? Ne abbiamo quante ne vogliamo”.

“I maggiori interventi sono stati messi in cantiere dalla precedente amministrazione. Questa per me è una soddisfazione”, sottolinea Pietro Santi. “In una città dove il problema più impattante è il problema dei rifiuti rinunciare a bandi da milioni di euro è inspiegabile“, attacca Santi. “Sono tanti progetti che mancano”, fa eco Angelo Schirru. “Siamo a disposizione per poter collaborare, ma dobbiamo avere la possibilità di doverlo fare concretamente. Vedo opportunità perse, ma cerchiamo tutti insieme di lavorare“. Fa eco il consigliere Ileana Romagnoli: “Se il consiglio comunale deve essere propositivo ”

“E’ impegnativo partecipare ai bandi. Abbiamo fatto scelte secondo la coerenza rispetto agli obiettivi di mandato e sostenibili per la città. Solo così possiamo fare salti di qualità”, ha detto il vicesindaco Elisa Di Padova. “I bandi che abbiamo scelto, anche perchè spesso erano gli unici possibili, sono strategici per realizzare la nostra visione di città“. “Un piano industriale è già definito e messo a bando, mi chiedo se ce ne ricordiamo e ci facciamo i conti”, ha detto Russo a proposito dei rifiuti.

I finanziamenti ottenuti dall’amministrazione Caprioglio



Tra i finanziamenti ottenuti, richiesti dalla precedente amministrazione, oltre 19 milioni per il restyling di palazzo Santa Chiara, il complesso del San Giacomo e la piscina di piazza Eroi dei Due Mondi. Un milione e 840mila euro per la riqualificazione del teatro Chiabrera e di piazza Diaz a valere sul Fondo Strategico Regionale.

Sono previsti anche interventi per il rifacimento del manto stradale, opere idrauliche al Rio Molinero, interventi alle scuole medie Guidobono e alle scuole De Amicis, copertura della bocciofila di via Famagosta.

Bocciato invece il progetto per il servizio di trasporto pubblico locale con bus elettrici tra Varazze e Bergeggi che prevedeva un finanziamento di 40 milioni di euro. Perse per pochissimi posti in graduatorio le risorse (oltre 15 milioni) del bando ministeriale Qualità dell’abitare per la riqualificazione dei quartieri di Villapiana e Lavagnola, per i quali c’è attesa per l’esito in seguito alla rimodulazione del progetto elaborata dalla giunta Russo alla fine dello scorso anno.