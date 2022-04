A Sant’Ermete il secondo “Torneo di Sudoku” del Lions Club Vada Sabatia

Vado Ligure/Quiliano. Venerdì 8 aprile, il Lions Club Vado Ligure-Quiliano Vada Sabatia, in collaborazione con i Lions Club della Zona 3 B, ha indetto e organizzato presso la Società di Sant’Ermete a Vado Ligure il secondo “Torneo di Sudoku – Memorial Felice Rota”.

Alla presenza di una folta rappresentanza dei soci provenienti dai vari club partecipanti, sono intervenute numerose autorità civili e lionistiche nonchè un nutrito gruppo di ospiti tra i quali la carissima Signora Germana Venturino Rota.

La gara si è svolta con due manche: la prima di Sudoquiz, che ha visto vincente l’ingegnere Giancarlo Bruni, e la seconda di Sudoku Classici, che ha visto vincente Alessandro Nari, socio del Club organizzatore.

Nel corso della serata non sono mancati i riconoscimenti “per l’incisiva e continuativa opera di servizio del club a favore delle comunità locali e delle grandi cause nazionali e internazionali”: il presidente del Club Alba D’Agosta ha consegnato al socio Simone Roba il Melvin Jones Fellow 2nd Level per essersi distinto in services multidistrettuali.

“La serenità della serata non ha distratto il Club vadese, dalla sua vocazione al soccorso, che ha destinato alla Fondazione Internazionale Lions il ricavato della serata, a sostegno della drammatica situazione degli sfollati ucraini, bisognosi di accoglienza e di assistenza”.

“Ancora una volta il Club di Vado Ligure Vada Sabatia ha confermato i tratti peculiari della sua identità: da un lato la capacità di soddisfare i bisogni con service innovativi e dall’altra di tradurre valori e ideali universali in gesti tangibili, con spirito generoso e disinteressato”.