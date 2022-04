A Pietra Ligure un parcheggio riservato ai possessori di super green pass

Pietra Ligure. “Il sindaco viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 (…) ordina che l’accesso al parcheggio sia riservato ai soli possessori di super green pass“. È questo il cartello comparso in mattinata nei pressi di un parcheggio sul lungomare di Pietra Ligure.

Si tratta, ovviamente, di un pesce d’aprile pensato nel giorno che segna anche la fine dello stato di emergenza nel nostro Paese.

“All’interno del veicolo – si legge nel cartello – è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni, che dovranno indossare berretto con pon-pon. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per regolare consumazione di effusioni, potrà non essere mantenuta una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Al fine di evitare riconoscimenti da parte del coniuge è altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi”.

Gli autori della trovata per ora restano ancora ignoti, anche se vale la pena ricordare che a Pietra Ligure non sono mai mancati scherzi del genere nel corso degli anni. La trovata di questa mattina sarà opera della stessa associazione goliardica ben nota nella Valmaremola? Il dubbio resta.

La finta ordinanza del sindaco, infine, intima i fruitori del parcheggio ad “apporre il documento ben visibile sul cruscotto per permettere alle forze dell’ordine accurati controlli”. “I trasgressori – si legge ancora nel cartello – saranno perseguitati per legge“.