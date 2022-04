A Loano nasce la “Fondazione Mornese Vittorio e Riagno Mario” per aiutare gli anziani in difficoltà

Loano. Si occuperà di erogare contributi per l’assistenza degli anziani indigenti del comprensorio la nuova fondazione che sta nascendo a Loano per volontà di AnnaMaria Riagno, scomparsa lo scorso mese di febbraio.

Nel suo testamento, AnnaMaria Riagno (nata a Loano il 1^ marzo 1935 e qui deceduta il 4 febbraio scorso) ha disposto di destinare la maggior parte dei propri beni immobili e mobili alla costituzione della “Fondazione Mornese Vittorio e Riagno Mario”.

La nuova realtà non avrà finalità di lucro ed avrà come unico scopo quello di erogare di contributi economici (per assistenza, servizi, prestazioni mediche ed assistenziali e ogni altra necessità) agli anziani ultrasettantenni, uomini e donne, privi di reddito o comunque in condizioni di indigenza, senza figli o discendenti in linea retta o altri parenti entro il terzo grado e residenti da almeno un anno nei comuni di Alassio, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Loano e Toirano.

“Non ci sono parole per ringraziare AnnaMaria Riagno per questo gesto di immenso altruismo – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore ai servizi sociali Manuela Zunino – Il lascito di questa nostra concittadina ci consentirà rispondere alle esigenze di cura di un gran numero di anziani soli che versano in condizioni di indigenza o non hanno parenti in grado di occuparsi di loro. Come amministrazione comunale non possiamo fare altro che ringraziare la signora Riagno (e la sua famiglia) a nome di tutti i ‘nonni’ e garantire il massimo impegno affinché lo spirito del suo generoso gesto venga onorato come merita e trovi la migliore concretizzazione”.

La Fondazione sarà amministrata da un consiglio direttivo composto da due consiglieri: il presidente sarà la nipote Francesca Riagno e, in futuro, un discendente; l’altro consigliere sarà il dirigente del Comune di Loano preposto ai servizi alla persona.

L’accettazione del lascito sarà agli argomenti all’ordine del giorno di uno dei prossimi consigli comunali.