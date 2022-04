A Finale partono le operazioni di pulizia di tutti i rioni, lunedì si inizia da Varigotti

Finale Ligure. Al via domani, lunedì 11 aprile, gli interventi di pulizia sul territorio finalese.

“Partiremo da Varigotti con personale dedicato a soffiatori e interventi approfonditi di spazzamento su lungomare, centro storico e zona parcheggio residenti – afferma il sindaco Ugo Frascherelli -. Torneremo a Varigotti giovedì con idropulitrice per isole ecologiche e cestini gettacarte oltre al resto dell’area della massicciata ferroviaria. Mercoledì invece saremo nel centro di Pia, sul lungomare, in via mimose e piazza Abbazia. Dopo Pasqua sarà la volta di Marina e Borgo”.

“Gli interventi massivi su ogni rione sono in vista della stagione estiva. Tutto questo in coordinamento con le attività di derattizzazione e disinfestazione già avviate con ditta esterna per puntare ad una città pulita ed accogliente” conclude il sindaco.

Nelle prossime settimane il Comune di Finale Ligure avvierà l’affidamento del nuovo incarico pluriennale per lo sfalcio bordo strada di percorsi urbani ed extra urbani. L’assessore Guzzi: “Dopo L’introduzione delle nuove norme Arera stiamo costruendo un nuovo piano per lo sfalcio che contiamo di far partire per il mese di maggio per renderlo efficace fin da subito”.