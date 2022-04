A Castelbianco la cena “Pasqualizia” dei Lions: il ricavato per l’acquisto di un cane-guida per non vedenti

Loano. Avrà lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un cane-guida per non vedenti la cena “Pasqualizia” (Pasqua post Natalizia) intermeeting organizzata dai Lions Club del ponente savonese (distretto 108 Ia3 Italy, Zona C).

La serata si terrà mercoledì 13 aprile alle 20 al Ristorante Scola di Castelbianco e “recupera” la festa degli auguri di Natale che non si era potuta svolgere.

Durante la cena si terrà una lotteria a scopo benefico. In palio un uovo di cioccolato artigianale di oltre un chilo di peso.

La serata, organizzata dal Lions Club di Alassio, vede la partecipazione anche dei Club di Andora, Albenga, Loano Doria, Finale, Garlenda e Valle del Lerrone.

Il costo è di 45 euro e comprende tre biglietti della lotteria. E’ gradito l’abito scuro ed è necessario esibire il Green Pass. Prenotazioni entro il 10 aprile presso il segretario di Club del territorio.