A Carcare Primo Maggio in anticipo con la Cub che ha ricordato i Caduti sul lavoro

Carcare. In piazza per risvegliare le coscienze sull’incidenza degli infortuni sul lavoro, con dati INAIL allarmanti che denunciano tre morti al giorno. A Carcare la Confederazione unitaria di base ha organizzato un momento di riflessione in occasione del Primo Maggio, giornata simbolica ma da troppo tempo priva del concreto significato di difesa dei lavoratori. Inoltre, proprio in quella che è la via dedicata ai Caduti del Lavoro è stata deposta una corona dai soci della Cub.

E domani, dalle ore 10, appuntamento ad Altare in località Lipiani con un programma di condivisione, che vede la presentazione delle associazioni, l’intervento in video chiamata di Marco Bersani (Attac Italia/Società della cura), dibattito, pranzo, musica e apertura di un nuovo percorso di convergenza con iniziative comuni.

“Incontriamoci” è il nome dell’iniziativa promossa da Cub Savona, Medicina democratica, Attac Savona, la Società della Cura Liguria, Casa dei Circoli Culture e Popoli di Ceriale, Comitato savonese Acqua Bene Comune, Associazione per la Rinascita della Val Bormida, Alternativa c’è Liguria, Aem 1948, SOS Salute Pubblica Liguria.