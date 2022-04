25 Aprile, Comitato per gli immigrati: “Sbagliata la strumentalizzazione a favore di Zelensky”

Liguria. “Stamattina ero a ricordare mio nonno Partigiano come me che stava per essere fucilato nella ex Jugoslavia, appunto dai nazifascisti, durante la seconda guerra mondiale: la stessa che ha visto anche il leader ucraino e il collaboratore dei nazisti Stepan Bandera deportare, torturare e massacrare milioni innocenti ed inermi civili di etnia russa, polacca ed ebrea. Bandera giurò fedeltà a Hitler. Non me la sentivo di sfilare accanto a chi invece aveva paragonato la Resistenza dei artigiani a quella ucraina, a chi aveva elogiato l’attuale presidente ucraino Volodymyr Zelensky che aveva definito lo stesso Bandera come un eroe, come una di quelle persone che hanno difeso la libertà dell’Ucraina”.

Così la presidente del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”, Aleksandra Matikj, commenta la giornata del 25 Aprile, sulla quale non sono mancati riferimenti e polemiche politiche sulla guerra in Ucraina.

“Sia chiaro che non ho niente contro i civili ucraini e russi che in questo attuale conflitto sono entrambi le vittime. Non si può oggi non rendersi conto che lo Stato ucraino è rappresentato anche dal battaglione nazista Azov integrato alla Guardia Nazionale Ucraina”.

“Quello che oggi dispiace è vedere quasi inesistenti pressioni all’Ucraina dall’Unione Europea affinché si arrivi alla pace con la Russia anziché inviare le armi che non soltanto ostacolano sempre di più le pacifiche trattative ma mettono a rischio di guerra anche l’Italia per cui anche noi oggi, come l’Anpi, ci appelliamo al presidente Mario Draghi e al suo Governo di dare un valido esempio anche alla Commissione Europea, ricordando anche quella che è stata la situazione in Jugoslavia quando nel 1999 fu colpita con le bombe “intelligenti” della Nato, con l’uranio impoverito. Lo dico perché io sono profuga di quella guerra lì, che portò via anche mio padre insieme a milioni di vittime innocenti ed anche in quella guerra ci fu l’approvazione da parte dell’Italia con Massimo D’Alema, attualmente accusato per le eventuali trattative proprio delle armi…”.

“Oggi si parla molto di una Nato buona e giusta ma erano loro ad uccidere la gente innocente in Jugoslavia e, francamente non ricordo nemmeno un corridoio umanitario per noi. Oggi, il risultato è un Paese come Kosovo che la Nato e il mondo ha “liberato” dai “cattivi” Jugoslavi: oggi, dopo poco più di vent’anni, Kosovo è il principale paese di pericolo per l’Europa con a testa l’ISIS e crimini di cui sono stati accusati tra cui il traffico di organi…”.

“C’è da chiedersi che se da un Paese come Kosovo “liberato” dalla Nato e trasformato in un covo di jihadisti tra cui quelli che volevano uccidere Papa Francesco, cosa si vorrebbe creare da un Paese che elogia il nazismo?” conclude.