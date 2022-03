Western League, la tappa di Cairo ha chiuso la stagione indoor

Cairo Montenotte. Si è chiusa con la tappa di Cairo la fase indoor della Western League, campionato interregionale di baseball Under 12.

Ospiti della giornata i Cubs di Albisole, il Boves e la Loggia Torino. La Cairese ha ben figurato collezionando tre vittorie ed una sola sconfitta, ma la vera vittoria è soprattutto aver ripreso a giocare.

I biancorossi sono riusciti a togliersi di dosso la ruggine accumulata nella lunga pausa invernale crescendo progressivamente partita dopo partita, sperimentando i nuovi assetti alla ricerca di conferme. In difesa la squadra si è così schierata: Malatesta e Sechi hanno difeso il piatto di casa; in prima base Beltrame e Ricci; in seconda base Aiace; in interbase si sono alternati De Bon, Bogliolo e Pacenza; Totraku e Barbero hanno difeso il monte; in campo esterno Minetti, Picciotto e Santaguida, quest’ultima al suo esordio.

I tecnici del team cairese hanno così commentato la giornata: “La Western League iniziata a novembre ha dovuto subire la sospensione e non era facile ritrovare ritmo e concentrazione. I ragazzi sono stati fantastici: tante le note positive soprattutto in fase d’attacco, fase nella quale tutti hanno contribuito; la difesa, dopo un inizio incerto, ha preso confidenza confezionando quattro doppi giochi difensivi. Per quello che vale, in una competizione incompleta la Cairese ha perso solo con il Boves che, imbattuto, guida con merito la classifica. Complimenti ai ragazzi”.

In attesa dei campionati giovanili e dei nuovi protocolli iniziano a definirsi i programmi federali, partendo dalla Serie C, il cui campionato inizierà il 10 aprile. Ai nastri di partenza oltre ai biancorossi ci saranno il Sanremo, i Brothers di Genova, il JFK di Mondovì, i Bees di Avigliana, i Desperados di Torino, la Red Clay di Castellamonte Canavese, i Cubs Grizzlies Torino.

I valbormidesi, guidati dalla coppia Orlando Joaquin Haces German e Simone De Bon, potranno contare sull’inserimento di molti prospetti provenienti dal vivaio, all’interno di un progetto che, iniziato lo scorso anno, dovrebbe in questa stagione cominciare a prendere consistenza.

Prossimo impegno un triangolare previsto domenica 27 marzo a Cairo, dove i biancorossi incroceranno le mazze con la Red Clay di Castellamonte e il Sanremo Baseball.

La classifica della Western League 2022

I tecnici Simone De Bon e Orlando Joaquin Haces German